Medio Ambiente destaca aumento de permisos ambientales
Pasó de 658 permisos emitidos en 2019 a más de 6,500 en 2025, reflejando un aumento permisología ambiental del país.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales resaltó que existen un aumento en las autorizaciones ambientales, estas pasaron de 658 permisos emitidos en 2019 a más de 6,500 en 2025.
Explicó que en los últimos años han mejorado los procesos internos, optimizado los tiempos de respuesta y elevado los estándares de transparencia, planificación y gestión institucional.
En un comunicado indicó que la gestión actual ha permitido impulsar una inversión proyectada superior a los US$ 21 mil millones, abarcando 13 sectores económicos activos, 32 provincias y 4,076 trámites gestionados, evidenciando el alcance nacional del sistema de autorizaciones ambientales.
El ministro Paíno Henríquez destacó que “esta transformación refleja una gestión enfocada en la modernización y la transparencia, que permite impulsar el desarrollo económico con responsabilidad ambiental, generar confianza institucional y proteger de manera efectiva nuestros recursos naturales”.
Resaltó que todas las obras del sector público están obligadas a solicitar su correspondiente autorización ambiental, garantizando de esta manera el desarrollo de infraestructuras sostenibles y en armonía con el medio ambiente.
Explicó que este avance ha sido posible gracias a la implementación de un nuevo reglamento de permisología, la reingeniería integral de procesos, el uso de la herramienta de Certificados de Registro de Impacto Mínimo (CRIM) basada en inteligencia artificial y robótica, así como la digitalización de 25 servicios, lo que se traduce en mayor eficiencia, mayor control y, en consecuencia, una mejor protección ambiental.
En 2025 y a principio de este año los directivos dominicanos de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) y de la Confederación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon) han elevado sus quejas públicas por los prolongados retrasos en la emisión de permisos ambientales en las construcciones.