En Día Migrantes reconocen sus aportes desarrollo país

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

En el contexto del Día Internacional del Migrante, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana (Menamird), reconoció la contribución social, económica, cultural y humana de los migrantes y sus familias, tanto en los países de origen como en los de acogida.

En el caso de República Dominicana, la migración constituye una dimensión esencial del desarrollo nacional, afirmó la Menamird, en un comunicado firmado por el coordinador nacional, William Charpantier.

La organización conmemora la fecha con el lema “Mi gran historia: cultura y desarrollo”, junto a diversas organizaciones sociales, comunitarias y plataformas informativas que se suman a esa actividad.

Miles de migrantes aportan diariamente al dinamismo de sectores estratégicos como construcción, agricultura, comercio, servicios, emprendimiento y en la economía informal, contribuyendo de manera significativa al fortalecimiento del tejido productivo y social dominicano.

En el comunicado señala que esa fecha invita también a reflexionar sobre los desafíos persistentes que enfrenta la población migrante, entre ellos el acceso a documentación, empleo digno, educación, salud y protección social.

Ve la necesidad de impulsar políticas públicas integrales, basadas en los derechos humanos, inclusión social y convivencia pacífica.

Llama a promover una narrativa responsable, veraz y humana sobre la migración, combatir la desinformación, xenofobia, estigmatización y la discriminación. Exhorta a fortalecer los espacios de diálogo y cooperación entre autoridades, sociedad civil, medios de comunicación y las comunidades migrantes.

La Menamird insta a visibilizar la realidad, aportes y derechos de la población migrante.