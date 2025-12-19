Paraguas o gafas de sol: el clima que marcará el fin de semana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano De Meteorología (INDOMET) informó que para mañana sábado, una vaguada en combinación con la humedad que estará aportando el viento predominante del este/noreste, provocarán algunos chubascos matutinos en distintos poblados de La Altagracia, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel.

Sin embargo, en la tarde, estas precipitaciones serán más frecuentes y un poco más intensas, con posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento sobre diferentes comunidades de las provincias: La Vega, San José de Ocoa, San Cristóbal, Azua, San Juan, Santiago, Puerto Plata, adema de otros municipios localizados en el Gran Santo Domingo, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo Hato Mayor y Monte Plata.

“En la costa Atlántica, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná), recomendamos a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a oleaje y viento anormal”, explicaron.

Clima

Indicaron además que para el resto de la costa navegar con precaución próximo al perímetro costero. En la costa caribeña; condiciones marítimas, libre de recomendaciones meteorológicas.

“Las temperaturas continuarán frescas y agradables, principalmente durante la madrugada y la noche debido a la época del año (otoño/invierno), siendo más sensitivas para aquellas personas localizadas en zonas montañosas y valles de interior del país, donde también podrían producirse densas nieblas y neblinas”, precisaron.

El INDOMET estableció que, para el domingo, continuaremos bajo la incidencia de una vaguada y la humedad aportada por el viento de dirección noreste, esta combinación provocará las ocurrencias de algunos chubascos aislados temprano en la mañana en distintos poblados de La Altagracia, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel.

“Después del mediodía, prevemos que las precipitaciones sean un poco más frecuentes con posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento sobre distintos poblados de; La Vega, San José de Ocoa, San Cristóbal, Azua, San Juan, Santiago y Puerto Plata, entre otros municipios localizados en el Gran Santo Domingo, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo Hato Mayor y Monte Plata”, concluyeron.