El Hotel Matum y una batalla que marcó al país: 60 años de memoria constitucionalista

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Presidencia de la República, a través de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, el Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación, la Gobernación de Santiago, Alcaldía de Santiago, la Fundación Coronel Lora Fernández y el hotel Matum, conmemoraron el 60 aniversario de lo que se conoce en la historia contemporánea dominicana como la Batalla del hotel Matum, último enfrentamiento armado de la revolución constitucionalista que buscaba el retorno del orden democrático constitucional, derrocado en el funesto golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963, y qué devino en guerra patria con la intervención militar extranjera en el año de 1965.

El acto inició en el hotel Matum a las 8:00 de la mañana con el enhestamiento de la Bandera Nacional e interpretación del Himno Nacional a cargo del Ministerio de Defensa, seguido de la invocación religiosa a cargo del Monseñor Amaury Rosario Henríquez, obispo auxiliar metropolitano de Santiago.

Luego, se realizaron los honores militares de estilo en honor a los héroes de la Batalla del Hotel Matum y el depósito de ofrendas florales por diferentes instituciones.

Juan Pablo Uribe, ofreció un emotivo discurso.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Ulises Rodríguez, alcalde Municipal de Santiago.

También se dirigieron a los presentes Pedro Pablo Marte, director Regional de Educación de Santiago y el teniente coronel Juan María Lora de León ERD, presidente de la Fundación coronel Lora Fernández, además hijo del héroe nacional que murió en el combate del Matum, Juan María Lora Fernández.

Juan Pablo Uribe, al centro, hizo entrega de la Medalla Conmemorativa del 60 Aniversario de la Revolución Constitucionalista de abril de 1965.

Por su parte, Rosa Santos, gobernadora civil de Santiago, destacó la importancia histórica de la batalla que sucedió en la heroica ciudad de Santiago, recordando la gallardía y el valor de los combatientes constitucionalistas que defendieron la democracia en el año de 1965.

Mientras que la reseña histórica de la Batalla del Hotel Matum, estuvo a cargo del coronel historiador Sócrates Suazo Ruiz, ERD, director de Historia del Ministerio de Defensa.

Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, al pronunciar el discurso de rigor señaló que: “La confrontación bélica del Hotel Matum hace 60 años, volvió a colocar en el proscenio de aquellos días agitados, como una especie de colofón patriótico a la epopeya de abril de 1965, la gallardía, la dignidad, el temple y la capacidad combativa de los militares y civiles constitucionalistas que confrontaron el intento de masacrarlos en el lugar de los hechos. El más grande homenaje que podemos rendirles es defendiendo siempre la soberanía nacional, la integridad territorial, la democracia, la paz y dominicanidad de nuestro país, que trabaja con tenacidad y esperanza cierta para su desarrollo institucional y social”.

Ulises Rodríguez, Rosa Santos, Juan Pablo Uribe y Daniel Rivera.

Uribe siguió diciendo que es actuando en la dirección correcta de la honestidad, el esfuerzo productivo personal y público en beneficio de la comunidad y tal como ha sentenciado el presidente Luis Abinader: “Tengo amigos, pero no tengo cómplices, es que honramos con justa coherencia ética a nuestros héroes y mártires; así honramos los valores patrios”.

Finalmente, los presentes con una gran motivación por la memoria histórica que se exaltaba disfrutaron de una sentida y patriótica participación artística a cargo del llamado cantautor de la patria, Claudio Cohen.

El acto contó con la presencia del Mayor General Piloto Rafael Alegría; comandante del Comando Conjunto Norte Del Ministerio De Defensa, el General Freddy Soto Thormann, comandante de la Segunda Brigada del Ejército RD, el director regional de la Policía Nacional, el general Jiménez Reynoso. Así como los familiares de los héroes, las fundaciones patrióticas y militares constitucionalistas.