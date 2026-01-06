Día de Reyes lento, pocos niños salieron a calles con regalos

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

La celebración del Día de Reyes en algunos barrios de la capital lució muy tímida la mañana de ayer, ya que fueron pocos los niños que salieron a disfrutar de sus juguetes, en comparación con años anteriores.

Durante un amplio recorrido por los populosos barrios de Villa Juana, Villa Consuelo, San Carlos, Cristo Rey y Villas Agrícolas, se constató la notable ausencia de niños y adolescentes exhibiendo sus juguetes, una imagen que contrasta con años anteriores.

Mientras, los vendedores en esas zonas evocaban con nostalgia las épocas en que las calles se llenaban de risas, colores y bullicio infantil. Apenas uno o dos niños disfrutaban de sus regalos, reflejando un cambio evidente en las tradiciones y dinámicas en esas comunidades.

En ese tenor, los parques también presentaron un reducido flujo de visitas como en el Braulio Álvarez, General Tomás Fernández y Eugenio María de Hostos, ubicados en Ciudad Nueva, registrando una baja afluencia de visitantes, especialmente de familias.

De igual manera, en el Mirador Sur y Parque Iberoamericano se observó algunas personas realizando ejercicios, así como vendedores ambulantes y algunos padres compartiendo con alegría con sus niños en búsqueda de que no pierdan la ilusión de vivir el día de los Reyes Magos.

La falta de recursos económicos en las familias y la comercialización de la fecha han mermado la emoción y la ilusión que solía caracterizar a este día.

Vecinos en el barrio Villa Juana comentaron a Hoy sobre el cambio “total” que desde hace años muestra la celebración del Día de los Santos Reyes en esa comunidad, que de acuerdo con el calendario es hoy, pero cuyo feriado fue ayer generando confusión. Otros padres consideran que el cambio de fecha fue beneficioso, ya que pueden compartir más tiempo con sus hijos ante de que se integren a la docencia luego de las vacaciones navideñas como el caso de Manuel Hiraldo. En tanto, Pedro Linares residente en Villa Maria, dijo que no debe ser una costumbre mover las fechas que tradicionalmente son respetadas por los dominicanos.