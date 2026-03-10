Neuro pediatra: autismo no se cura, solo se trata

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

De acuerdo con la evidencia científica actual, no existe una cura para el autismo, no se considera una enfermedad, sino una condición. Sin embargo, el Trastorno del Espectro Autista (TEA), experimenta mejoría con algunos tratamientos. Así lo considera la neuróloga pediatra, doctora Evelyn Lora, quien ha estudiado la condición y tratado a numerosos pacientes. Algunos medicamentos también pueden utilizarse para tratar síntomas asociados, como irritabilidad, hiperactividad, ansiedad o trastornos del sueño, aunque ninguno de ellos está destinado a curar el autismo.

“En los últimos años ha aumentado el conocimiento sobre el Trastorno del Espectro Autista, pero insiste en que se trata de una condición del neurodesarrollo que afecta la comunicación social y el comportamiento, asegura la profesional.

Dudas sobre cura

Sin embargo, también han surgido muchas dudas en la población, especialmente sobre si el autismo tiene cura. “De acuerdo con la evidencia científica actual, no existe una cura para el autismo y no se considera una enfermedad que pueda eliminarse con un medicamento o tratamiento específico, sino una condición del desarrollo neurológico que acompaña a la persona a lo largo de la vida”, afirma Lora.

Tratamientos

El que no se pueda hablar de cura no significa que no existan tratamientos efectivos. “Por el contrario, diversos estudios han demostrado que la intervención temprana puede mejorar significativamente las habilidades sociales, comunicativas y adaptativas de los niños con autismo”, asegura la médica.

Terapias que se usan

Entre las intervenciones más utilizadas se encuentran la terapia del lenguaje, la terapia ocupacional, los programas educativos especializados y las intervenciones conductuales.

La profesional asegura que esas estrategias buscan fortalecer las capacidades del niño y facilitar su integración en la familia, la escuela y la comunidad.

Algunos medicamentos también pueden utilizarse para tratar síntomas asociados, como irritabilidad, hiperactividad, ansiedad o trastornos del sueño, aunque ninguno de ellos está destinado a curar el autismo. Los especialistas coinciden en que el diagnóstico temprano y el acceso a servicios de intervención son factores clave para mejorar el pronóstico. Asegura que cuando los niños reciben apoyo adecuado desde los primeros años de vida, pueden desarrollar mayores niveles de autonomía y participación social.

Cuidado

También es importante advertir sobre la difusión de supuestas “curas milagrosas” que circulan en internet y redes sociales. Muchas de estas propuestas no tienen respaldo científico y, en algunos casos, pueden representar riesgos para la salud, asegura la doctora Lora, ex presidenta de su sociedad