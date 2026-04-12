Lo que dijo Foro por la Paz sobre encuentros del Gobierno debido a crisis por guerra en Irán

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El director ejecutivo del Foro Permanente por la Paz Política y Social Global valoró este sábado la convocatoria realizada por el presidente Luis Abinader a todos los sectores de la vida nacional, con el objetivo de buscar soluciones consensuadas ante el impacto en el país de la crisis derivada de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El reverendo Domingo Paulino Moya, quien además es vocero evangélico y presidente del ministerio Jesús es Sanidad y Vida Eterna Inc., afirmó que las iglesias y sus entidades de servicio siempre respaldarán al Gobierno en la búsqueda de soluciones que contribuyan a preservar la paz social.

Sostuvo que el presidente de la República fue acertado en esta convocatoria. “El consenso con las entidades del sector privado ayudará a visualizar con mayor claridad la mejor manera de enfrentar una posible crisis social que pudiera afectar al país y a otras partes del mundo”, expresó.

Paulino Moya reiteró la disposición de sus entidades, las cuales —según indicó— han apoyado al Estado cuando se vislumbran amenazas contra el bienestar colectivo, en función del bien común.

Finalmente, llamó a los sectores empresariales y comerciales a actuar con prudencia y sensibilidad en la fijación de los precios de los alimentos de la canasta básica, así como de las medicinas y otros productos de consumo popular.