El Coquero de la Madrugada: la fuerza silenciosa en medio del dolor

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La madrugada del 8 de abril de 2025 quedó marcada como una de las más dolorosas en la historia reciente de la República Dominicana. El colapso del techo de la discoteca Jet Set arrebató la vida de 236 personas y dejó más de 180 heridos. Esa noche, la voz inconfundible del merenguero, Rubby Pérez se apagó en pleno canto, interrumpiendo la alegría por el peso de lo inesperado. Aquella noche, el dolor no tuvo nacionalidad: dominicanos y extranjeros compartieron el mismo destino trágico.

Sin embargo, entre el ruido del colapso y el eco de las sirenas, surgió un gesto silencioso que hoy merece ser contado, no es la historia de una figura pública ni de un héroe reconocido, es la historia de Albert, “el coquero”. Aquel mismo coquero que vende sus cocos diariamente en las cercanías de la universidad UNPHU. Ese mismo, sí, ese mismo.

Ese día , mientras los rescatistas luchaban contra el tiempo y la desesperación, Albert hacía algo profundamente simple, regalaba agua de coco. El no preguntaba nombres ni historias; solo ofrecía alivio a través de sus cocos. En medio del caos y la desesperación, su acción se convirtió en una forma de consuelo líquido, una tregua breve para quienes enfrentaban el dolor.

Un año después, en la jornada conmemorativa, Albert volvió, como vuelven las aves de forma voluntaria, nadie lo obligó, ahí estaba sigilosamente. Nadie lo contrató, no hubo cámaras que motivaran su presencia. El regresó con la misma intención, ¡dar!simplemente dar y con recursos propios, con voluntad intacta, con esa coherencia rara que no depende del momento, sino del carácter. Sin Albert saberlo estaba y está dejando un concepto, una praxis, una acción transformadora y contagiosa.

Debemos reconocer que Albert es más que un joven comerciante de la ciudad. Su acto revela una verdad más profunda: la ciudadanía no se define por los derechos que se reclaman, sino por las responsabilidades que se asumen.

Hoy vivimos en una sociedad que insiste en exigir lo que le corresponde, pero rara vez promueve el deber intrínseco que cada uno posee como ciudadano. Son precisamente esos deberes los que sostienen el tejido social y hacen posible el crecimiento auténtico de la comunidad.

En una sociedad acostumbrada a esperar soluciones desde arriba, Albert representa lo contrario: la transformación que también nace desde abajo. No pidió ayuda al ayuntamiento, no esperó políticas públicas, no necesitó discursos. Actuó. Y en su acción hay una filosofía de vida que interpela.

¿Qué pasaría si al menos el diez por ciento de los dominicanos hiciera algo similar? No hablamos de grandes fortunas ni de gestos imposibles, nos referimos de dar desde lo que se tiene. El artista su talento, el panadero su pan, el médico su conocimiento, el escritor su palabra. Dar tiempo, dar presencia, dar esperanza, crear conciencia, generar la otra cara que produce crecimiento integral.

Como dominicanos debemos entender que nuestros problemas no tienen que ver con falta de recursos, lo que nos afecta es la falta de conciencia. Hemos sido educados —muchas veces— para recibir más que para ofrecer. Se nos ha enseñado a pedir, pero no a entregar; y, sin embargo, toda verdadera fe, toda auténtica ética, se fundamenta en el dar.

Albert, sin discursos teológicos ni manifiestos políticos, encarna esa verdad. Su gesto es pequeño en apariencia, pero inmenso en significado. Nos recuerda que somos pasajeros, que nada material nos pertenece realmente, y que el valor de la vida se mide en lo que somos capaces de entregar a otros.

En medio de la tragedia, el coquero no solo repartió cocos. Sembró una idea. Y quizás, si aprendemos a escucharla, aún estamos a tiempo de reconstruir algo más que estructuras. Debemos reconstruir nuestra manera de vivir juntos, nuestra manera de hacer política, nuestra manera de servir. ¿Y saben algo?: ¡Aún estamos a tiempo!