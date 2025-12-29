Cuidado con la depresión estacional en esta época del año

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La llegada del fin de año y el inicio de uno nuevo suele estar cargada de celebraciones, reuniones familiares y expectativas. Sin embargo, especialistas advierten que para muchas personas este periodo también puede traer consigo un riesgo silencioso: la depresión estacional, un trastorno más común de lo que parece y que puede pasar desapercibido.

Factores que influyen

La neurobiología ha demostrado que el clima frío y la reducción de la luz solar impactan directamente en el estado de ánimo. A ello se suman factores sociales como la cuesta de enero, la soledad frente a reuniones familiares, la inseguridad y la incertidumbre política o económica, creando un escenario propicio para que quienes ya han experimentado síntomas depresivos los revivan, o para que otras personas comiencen a desarrollarlos.

Tres señales clave

Los profesionales de la salud mental identifican tres características principales de los cuadros depresivos:

Opinión Silencio y optimismo Carmen Imbert Brugal

• Tristeza: surge de la frustración, la comparación con otros o la pérdida de algo valioso.

• Anhedonia: incapacidad para disfrutar actividades que antes generaban placer, como comer, escuchar música o compartir con seres queridos.

• Desesperanza: visión negativa del futuro, reforzada por factores sociales y económicos que alimentan la percepción de que “las cosas siempre van mal”.

Recomendación a la población

La especialista exhorta a la población a estar atenta a la aparición de estos síntomas y, en caso de ser necesario, acudir con profesionales de la salud mental para recibir apoyo oportuno.