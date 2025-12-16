Diputada deplora Sajoma y Jánico carezcan acueductos

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

A pesar de contar con los ríos y presas más importantes del Cibao, los municipios de San José de las Matas y Jánico, provincia Santiago de los Caballeros, no cuentan con sistemas de abastecimiento de agua potable.

Así lo denunció la diputada de esa demarcación, Llaniris Espinal, en sesión de este cuerpo legislativo, en la que culpó al Congreso Nacional por no cumplir su papel de fiscalizar las acciones del Gobierno.

¿Qué sucedería, honorables diputados, si al momento de levantarse no encontraran agua para bañarse o saciar su sed? Preguntó Llaniris Espinal a sus compañeros del pleno.

“Esa es la realidad que viven a diario millones de nuestras familias en los barrios y comunidades de nuestro país, se respondió, mirando a sus colegas sentados cómodos en sus curules donde reciben agua, jugo, café, chocolates, té y cualquier otra cosa que apetezcan.

“Lamentablemente nuestra gente sufre estas carencias tan básicas, porque hemos fallados como creadores de políticas públicas, como fiscalizadores del erario y como sus representantes. Nosotros y los que durante décadas han pasado por este Congreso”, apuntó.

Explicó que la situación es más dolorosa, cuando afecta a personas que viven a orillas de los ríos y las presas, Sajoma y Jánico.