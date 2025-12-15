Miguel Lama dice que la Corporación Zona Franca Santiago impulsa el liderazgo y la innovación

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

El presidente del consejo directivo de la Corporación Zona Franca Santiago (CZFS), Miguel Lama Rodríguez, reafirmó el compromiso institucional con la innovación, la transformación digital y la integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA), automatización y análisis de datos.

También, destacó la visión de la Corporación de impulsar la adopción de los modelos de Industria 4.0 y 5.0, con el propósito de posicionar a Santiago como un referente regional en industria avanzada, sostenible y centrada en la colaboración humano-tecnología.

Lama Rodríguez habló durante su participación en un acto del Centro de Innovación y Capacitación Profesional (Capex), donde se desarrolló la conferencia “Leadership in Times of IA in Santiago”, impartida por Georgi Jekov, vicepresidente senior de Operaciones Tecnológicas de Fresenius Kabi MedTech, empresa global dedicada al desarrollo de tecnologías y dispositivos médicos innovadores.

La actividad se consolidó como un espacio de actualización estratégica sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en el liderazgo, los procesos de toma de decisiones y la transformación organizacional. Y además, reunió a ejecutivos de la Corporación, miembros de su Consejo Directivo, el equipo de Capex y su Laboratorio de Innovación, representantes de Compromiso Santiago, así como a altos ejecutivos del Parque Industrial Víctor Espaillat Mera (PIVEM) y otros sectores productivos de la región Norte.

Durante su ponencia, Georgi Jekov explicó cómo la IA está redefiniendo los modelos de liderazgo y la generación de valor en las organizaciones, comparando su impacto con hitos históricos como la máquina de vapor y el internet.

Resaltó la importancia de construir organizaciones ágiles, fomentar el aprendizaje continuo y promover una cultura de colaboración y pensamiento crítico para adaptarse al cambio tecnológico acelerado.

Estuvieron presentes: Mauricio Haché, Marco Cabral, Rafael Emilio Yunen, Edwin Pereyra y Fernando Lama. Al conferencista le acompañaron Geraldo Martínez, director de recursos humanos de Fresenius Kabi MedTech, y Denisse Sena, gerente de mercadeo de PISSA Parque Industrial.