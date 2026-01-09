Diputada repudia agente mate joven frente a su casa

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La diputada Dilenia Santos, del Partido Revolucionario Moderno, denunció los abusos cometidos por agentes policiales en su provincia, Santiago.

Santos refirió el caso ocurrido el pasado 25 de diciembre, cuando el joven Ángel Miranda Flete, de 23 años, perdió la vida tras ser alcanzado por un disparo en la cabeza por parte de un miembro de la Policía Nacional, mientras estaba frente a su vivienda en la comunidad de La Ceibita, circunscripción número 3, de esa demarcación.

Indicó que el joven no era un delincuente y que el hecho refleja la actuación desaprensiva de algunos agentes, pese a los esfuerzos y recursos invertidos por el Gobierno para contar con una Policía que proteja a la ciudadanía.

“La población necesita respuestas, porque Ángel era un joven trabajador y no merecía ser maltratado ni asesinado”, recalcó.

Informó que el agente que disparó ya está detenido, pero insistió en que deben ser arrestados todos los policías que participaron en la unidad durante el operativo.

Advirtió que la comunidad y sus representantes están dispuestos a salir a las calles para exigir sus derechos y reclamar justicia por lo sucedido, ya que la comunidad repudió el crimen.

Reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad policial.