Mariasela Álvarez anuncia "Esta Noche Mariasela" saldrá al aire por última vez el 26 de febrero

"Como todo lo que comienza un día, debe terminar". La comunicadora dominicana Mariasela Álvarez dio a conocer el cierre de su emblemático programa "Esta Noche Mariasela", poniendo fin a casi 14 años de éxitos en la televisión.

A través de sus redes sociales, la presentadora compartió un emotivo mensaje, destacando que este no era un día cualquiera.

Explicó que, tras 35 años de carrera en los medios y casi 14 años conectando con su audiencia todas las noches, había llegado el momento de “cerrar un ciclo”.

“Han sido años de grandes historias, entrevistas inolvidables, debates importantes, arte, cultura y, sobre todo, el honor de entrar en sus hogares y sentirme parte de su familia”, expresó.

Mariasela también adelantó que el programa pondrá fin a sus emisiones el 26 de febrero, una decisión que calificó como “personal y difícil”, pero que representa una oportunidad para nuevos comienzos.

Aunque el programa llegue a su fin, aseguró que su voz no se apagará, y reveló que continuará contando historias "de otra manera y en otro momento".

Agradeció profundamente el apoyo de su público a lo largo de los años e invitó a todos a acompañarla en la última emisión para despedirse juntos y celebrar el legado que ha construido durante más de una década en la televisión.