“Están jugando con nuestro dolor”: sobreviviente del Jet Set que perdió a su prometido exige justicia

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

A un año de la tragedia del Jet Set, Daris Lebrón, una sobreviviente que perdió a su prometido Eugenio Enríquez en el colapso, expresó que las víctimas sienten que la justicia no ha avanzado.

“Están jugando con nosotros, están jugando con nuestro dolor. Hasta un niño sabe todas las pruebas que hay y no hacen nada”, manifestó durante los actos conmemorativos.

Lebrón cuestionó la falta de resultados en el proceso.

“Ya va un año, ¿y a qué hemos llegado?”, dijo.

Afirmó además que, pese al tiempo transcurrido, no dejarán de exigir respuestas.

“Así va a seguir llegando año tras año, pero nosotros vamos a seguir aquí, exigiendo. No nos vamos a rendir. Eso es lo que están buscando, que nos cansemos, pero vamos a seguir porque el dinero no nos va a devolver lo que perdimos ahí adentro”, expresó.

Sobre la tragedia

El 8 de abril de 2025, el techo de la discoteca Jet Set se desplomó sobre cientos de personas, provocando la muerte de 236 víctimas y dejando a más de 100 heridas, en uno de los hechos más trágicos registrados en el país en los últimos años.