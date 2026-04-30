Diputado Mélido Mercedes advierte sobre sentencia TC

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Si la minera GoldQuest y el Gobierno pretenden explotar la mina de Los Remeros, en San Juan de la Maguana, estarían desacatando una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), advierte el diputado Mélido Mercedes, de esa localidad.

El legislador advierte que de materializarlo entrarían en desacato y el movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida no tendría otra alternativa que recurrir a las instancias que sean necesarias para que se cumpla con el mandato constitucional.

La sentencia del TC0482, del 2019, manda a paralizar los trabajos. Sin embargo, la empresa y el Gobierno insisten, sin importar las consecuencias ambientales, agrícolas, salud, entre otras.

El TC ordenó la paralización de los trabajos en el Proyecto Romero de la empresa GoldQuest Dominicana S.R.L., hasta tanto se obtengan las licencias legales, especialmente la licencia ambiental, por tratarse de recursos naturales que van en detrimento del medio ambiente, especialmente el recurso agua.

Que es uno de los derechos fundamentales más sagrados del cual depende la vida tanto humana, animal y vegetal y que se debe tener en cuenta el principio de prevención que está llamado a evitar los daños, del mismo modo, el principio de precaución en virtud que debe haber con certeza una política para prevenir los daños graves. El diputado Mercedes definió como un plebiscito el paro de labores convocado en la provincia San Juan por parte del Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida, que dejó claro que la región rechaza la explotación minera en Loma Romero.

“Esa huelga se cumplió a cabalidad, más de un 98 por ciento de la población de San Juan apoyó de manera militante la jornada de protesta, diciendo no a la compañía canadiense GoldQuest”, proclamó el diputado Mercedes.

“Fue un plebiscito muy importante para que el señor presidente de la República y sus autoridades entiendan que fue un mensaje claro que estamos diciendo que saquen de estas montañas del valle de San Juan a esta empresa, que San Juan no quiere explotación, que lo que les interesa es agua, que el río San Juan no sea contaminado, porque es la única fuente acuífera que nutre de agua a la presa de Sabaneta, base fundamental para el desarrollo agrícola de la zona”, apunta.

La posición se refuerza ahora con el comunicado del Episcopado en el cual respalda que las cordilleras Central y Septentrional sean resguardados de actividades mineras.