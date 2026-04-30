Félix Bautista rechaza explotación mina de oro

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

El senador por la provincia de San Juan, Félix Bautista, se pronunció ayer en contra del proyecto de explotación minera impulsado por la empresa canadiense GoldQuest en la Mina Romero, ubicada en las inmediaciones del río San Juan. En su lugar, planteó como alternativa declarar la provincia de San Juan como un distrito energético, basado en proyectos de energía limpia desarrollados por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).

El legislador advirtió que la zona donde se pretende desarrollar la actividad minera constituye una de las principales reservas hídricas del país, de la cual dependen comunidades tanto del norte como del sur. En ese sentido, cuestionó las afirmaciones de representantes de GoldQuest, quienes aseguran que la explotación no afectará el río San Juan ni sus afluentes, pese a que aún no se ha realizado un estudio de impacto ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente.

“El punto central de todo esto es que donde está el oro y los demás minerales, es el mismo lugar donde está el agua. La explotación de la Mina Romero compromete seriamente los recursos acuíferos de la zona por todos los residuos y materiales pesados que va a generar su explotación”, afirmó.

Según el legislador, la explotación minera generaría residuos de metales pesados como zinc y cobre, además de químicos industriales, que podrían contaminar importantes embalses como las presas de Sabaneta, Sabana Yegua, Palomino y Montegrande, afectando así a más de 770 mil habitantes distribuidos en 46 municipios, 7 provincias y 75 distritos municipales de la zona.

Convertirlo en distrito energético

Como alternativa, el senador explicó que la EGEHID tiene en su poder los estudios de un proyecto que busca generar energía limpia utilizando el agua de la presa de Sabaneta a modo de “batería natural” para almacenar energía y proveerla en horas de mayor demanda.

Entre sus beneficios destacó que más allá de su sostenibilidad y protección de los recursos naturales, esta vertiente generaría el doble tanto empleos, como de ingresos para el Estado en comparación con el proyecto de explotación minera.

En ese tenor, el legislador solicitó durante la sesión ordinaria del Senado que sea enviada a la comisión de medio ambiente y recursos naturales, un proyecto de su autoría que propone declarar la zona de la Mina Romero como reserva natural. La solicitud fue puesta a votación y aprobada a unanimidad por los senadores presentes.

Proyectos aprobados en sesión

Durante la sesión ordinaria de ayer fueron aprobados tres contratos de venta y donación de terrenos entre el Estado dominicano y particulares. También fue aprobada en segunda discusión el proyecto de ley que regula la Intermediación Inmobiliaria y la Publicidad Engañosa en el país con el propósito de garantizar que la promoción, comercilización y ejecuión de transacciones inmobiliarias se realicen de manera ética y ordenada.