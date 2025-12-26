Diputado solicita para región este hospitales especializados

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

El diputado Luis Gómez Benzo considera necesario y una prioridad para la región este la construcción de hospitales de traumatología, materno infantil, psiquiatría y un centro para pacientes que sufran quemaduras, para que las personas que requieran de estos servicios no tengan que ser trasladadas a centros de salud de Santo Domingo.

Indicó que en ninguna provincia oriental existen centros de esa naturaleza, por lo que los pacientes de la zona deben ser trasladados a la capital y que muchas veces mueren por lo largo del trayecto.

El legislador dijo que tanto la senadora Aracelis Villanueva como el diputado Miguel Arredondo han trabajado en esa dirección en ambas cámaras, por lo que respalda las gestiones, ya que son proyectos que van en beneficio de la población, sobre todo de las más pobre.

El congresista entiende que los centros deben ser levantados en San Pedro de Macorís como parte céntrica de la región este, ya que los habitantes de Hato Mayor, El Seibo, Higüey y La Romana, deben pasar por esta provincia para ir al Distrito nacional.

Expresó que esos hospitales deben ser construidos por el gobierno en esta ciudad, ya que cuenta con terrenos del Estado adecuados para la construcción de esas importantes obras.

“Entiendo que esas estructuras no podrán construirse al mismo tiempo, pero el gobierno puede construirlas una por una y así satisfacer esa gran necesidad que existe en la zona” apuntó Gómez Benzo al solicitar las obras que definió vitales.

Señaló que junto a los demás diputados continuará en apoyo a estos proyectos, y otros que vayan en beneficio, no solo de San Pedro de Macorís y la región este, sino del país.

La ausencia de estos centros de salud en las regiones y su concentración solo en la capital, complica la situación de pacientes que deben ser referidos y a veces ni hay ambulancia.