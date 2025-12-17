Diputados votan ley de la DNI, primera lectura

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Con 30 votos de la oposición en contra y 102 a favor, la Cámara de Diputados aprobó, en primera discusión, el proyecto de Ley Orgánica que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y regula el Sistema Nacional de Inteligencia.

La pieza fue propuesta por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos Polanco, y aprobado por ese cuerpo legislativo, en octubre pasado.

Asimismo, durante la sesión de ayer, los diputados aprobaron, en segunda lectura, el proyecto de Incentivos Financieros, Educativos y Profesionales para los especialistas médicos que trabajen en las provincias fronterizas.

La Ley del DNI

La Comisión Permanente de Defensa, apoderada para el estudio del proyecto de Ley Orgánica que crea la DNI rindió un informe favorable al pleno de la Cámara de Diputados, con modificaciones y, a la vez, recomendó el voto positivo para su aprobación.

Rafael Castillo, vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo (FP), consideró que no era el momento para votar por un proyecto de Ley Orgánica como la de la DNI, que ya había sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, solo porque la Cámara Baja no informó que era Ley Orgánica.

Pero, además, precisó que la ley aprobada el 29 de diciembre de 2024 también contenía una serie de artículos violatorios de la Carta Magna. Alertó a sus colegas del hemiciclo para que no votaran “por la ley que regirá la vida de todos en su estado más profundo, en el que podrán ser investigados en cuanto a lo que el Estado considere para obtener información”.

Sostuvo que el Senado de la República apenas realizó dos reuniones con actores externos; una con el director del DNI y otra con el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, por lo que fue apresurado sancionar el proyecto.

Precisó que esa ley tiene que ver con los derechos fundamentales de las personas, en materia económica, personal, negocios y vida civil, sin haber procedimiento judicial previo y sin saber el tiempo que se está investigando.

De su lado, Gustavo Sánchez, vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), consideró que el proyecto fue aprobado a “vuelo de pájaro”, por lo que producto de las grandes confrontaciones con los medios de comunicación, esa organización presentó una propuesta que no fue tomada en consideración. Lamentó que a la propuesta del PLD no se le diera el tratamiento que merecía.

Manifestó que la seguridad no puede construirse sacrificando la Constitución, entregando poderes extraordinarios sin contrapeso claro. Sostuvo que el proyecto podría fortalecer al Estado, pero debilita la democracia, porque crea un órgano de inteligencia sin control civil, con una fiscalización parlamentaria débil o simbólica, no precisa que es inteligencia o investigación.

Precisó que cuando cruza hacia la vigilancia interna, presenta riesgos para ciudadanos, líderes sociales, periodistas y opositores sin garantías.