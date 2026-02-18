Director Indrhi dice contrato presa fue firmado incompleto

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El director del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba, dijo ayer que el acuerdo de contrato para la construcción de la presa de Montegrande fue firmado el 20 de julio de 2009, con un monto estimado de US$354,282,988. 39, sin incluir el diseño de las obras complementarias para ejecución completa del proyecto.

Así le respondió el funcionario al expresidente Danilo Medina, quien exigió al Gobierno explicaciones sobre el aumento presupuestario en la presa de Montegrande, señalando que la obra, iniciada en su gestión por US$249 millones, terminaría costando entre US$600 y US$800 millones. Calificó la inauguración de la obra en 2024, como un engaño al no completarse los canales de riego y otros componentes.

Caba recordó que el proyecto se encontraba paralizado con un avance de obra aproximado a un 30% y con recursos gastados equivalentes al 78% del monto aprobado para la obra en ese momento.

Agregó que la presa tiene el aval del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), quienes están abiertos a responder todo lo relativo a su financiamiento y desarrollo.

Aseguró que según la cláusula 4.2 del Acuerdo de Contrato, el monto inicial se actualizaría “con periodicidad mensual” con las fórmulas polinómicas establecidas en esa misma cláusula, por lo que la adenda 2, suscrita el 9/5, 2013, siendo Medina presidente, produjo el primer aumento al monto del contrato que suvió a US$401,699,079.75.

Dijo que en julio de 2020, fue firmado el acuerdo denominado “PRESUPUESTO USD 442MM”, el cual estableció un segundo aumento del monto inicial del contrato y sentó las bases para la adenda 4, que fue encontrada sobre la mesa al inicio del actual Gobierno, en agosto de 2020.

Caba indicó que las órdenes de cambios corresponden a los reajustes de precios y todas las cubicaciones se han pagado dentro de fecha, además de que hay fondos presupuestarios por parte del INDRHI.

Recordó que el financiamiento del US$249,578,954 con el BCIE, aprobado en 2018, para entrega en agosto de 2020, se habían desembolsado US$168,092,169.