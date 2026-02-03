Directora del INAIPI recibe terrenos para construir CAIPI en Andrés, Boca Chica

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), Josefa Castillo Rodríguez, recibió del presidente Luis Abinader Corona la entrega de terrenos para la construcción de un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), que ofrecerá servicios a niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad en el sector Los Botados de Andrés, municipio Boca Chica, provincia Santo Domingo.

Los terrenos, con una extensión de 2,629.48 metros cuadrados, equivalentes a 4.18 tareas, fueron entregados a través del director general de Bienes Nacionales, Rafael A. Burgos Gómez, en su condición de representante legal de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE).

Al recibir los predios, Castillo Rodríguez valoró la entrega como una nueva muestra del compromiso del presidente Abinader con el bienestar y el desarrollo integral de la niñez dominicana.

“Con esta disposición, el presidente Abinader promueve que el INAIPI pueda avanzar en la construcción, a través del Ministerio de Educación, de un nuevo centro destinado a la atención de la primera infancia”, expresó la funcionaria.

Asimismo, Castillo Rodríguez informó que solicitará al presidente Abinader disponer que una porción de los terrenos sea destinada a la construcción de un Centro de Atención a la Discapacidad, inexistente en el municipio de Boca Chica, el cual contaría con equipamiento adecuado y personal especializado para brindar atención integral a niños y niñas con necesidades especiales.

“En Boca Chica hace mucha falta un centro de esta naturaleza. Tenemos niños con autismo y otras condiciones que requieren intervención temprana, así como orientación y acompañamiento a las familias para que sepan cómo trabajar con estos infantes en una etapa crucial de su desarrollo”, subrayó Castillo Rodríguez.

La directora del INAIPI suscribió el acuerdo de toma de posesión de los terrenos, que incluye la certificación de título y los planos elaborados por la Dirección General de Catastro Nacional, junto a Bienvenido de Óleo Moreta, director de Preservación y Recuperación de Bienes de Bienes Nacionales (BN), del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE).

Los terrenos corresponden a las parcelas Nos. 479-C-612 y 489-E-22, del Distrito Catastral No. 32 de Andrés, Boca Chica. La documentación también fue suscrita por el director técnico de Bienes Nacionales, Gilberto Grullón.

La construcción del nuevo CAIPI beneficiará a niños y niñas de los sectores Boca Chica, La Caleta, Los Botados y comunidades aledañas.