Dirigente del PRM respalda propuesta de García Fermín para mantener el poder más allá de 2028

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

A juicio del dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rafael Martínez, la fórmula planteada por el también miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional (CEN), el doctor Franklin García Fermín, de que el Presidente sea el árbitro de la próxima contienda interna para la escogencia de la candidatura presidencial para el 2028, es la más idónea para que la entidad oficialista pueda salir fortalecida y así retener el poder más allá del próximo cuatrienio.

Indicó que el PRM tiene hasta el momento todas las posibilidades de retener el poder, pero esta teoría solo se podría llevar a la práctica si la alta dirigencia de la entidad oficialista piensa con madurez y les da el poder interno a quien en estos momentos es el máximo líder de la organización, como lo es el presidente Luis Abinader.

En ese sentido, el polifacético dirigente político expresó que el planteamiento que en cada una de las provincias del país viene haciendo el exministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), el doctor Franklin García Fermín, es lo que más se corresponde, ya que la sinceridad, responsabilidad y el sentido ético del mandatario es la mejor carta para arbitrar la presente situación interna de cara al 2028.

“Nos sumamos a los ideales de Fermín, quien de manera sabia ha lanzado la inteligente propuesta de que el presidente Luis Abinader, en su condición de líder del PRM, debe fungir como árbitro en el proceso de escogencia del candidato o candidata presidencial, además de ser el garante de la victoria electoral”, dijo Martínez.

En ese sentido, el dirigente político entiende que el PRM retendrá el poder en el 2028, por entender que el pueblo dominicano una vez más mostrará su sabiduría social en las urnas y así la estabilidad y el crecimiento del país siga siendo el norte trazado durante estos dos últimos periodos gubernamentales.

“No hay la más mínima duda de que quien resulte ser el escogido o escogida para la candidatura oficialista será quien se juramente como quien lleve el mando de la nación a partir del 16 de agosto del 2028”, indica.

Precisa que, pese a las terribles dificultades económicas por las que atraviesa el país, las cuales, según dijo, vienen como consecuencia de las guerras que se libran del otro lado del planeta, el Presidente, junto al conjunto de funcionarios, han tenido la visión de saber manejar situaciones que con otros en el mando gubernamental, tanto el presente como el futuro inmediato de la nación, serían sombríos, pero que, gracias a Dios, según plantea, el país tiene como guía a un hombre sabio y gerente, el cual ha sido elogiado por organismos internacionales como un timón que ha sabido navegar en medio de turbulentas aguas.