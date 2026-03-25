Dos senadores llaman a no politizar crisis por guerra

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

Los senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rogelio Genao y Julito Fulcar hicieron ayer un llamado de atención a los partidos de oposición a evitar politizar la crisis económica derivada del conflicto en Medio Oriente.

El senador de la provincia La Vega, Rogelio Genao condenó la acción de la oposición al intentar sacar provecho con fines populistas a una situación que es de carácter global, y no exclusiva de la República Dominicana.

“Lo peor que podemos hacer, y es lo que están haciendo algunos voceros de la oposición, es tratar de sacarle provecho con populismo a la desgracia de la humanidad. Nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos y manejar esta crisis con responsabilidad, no con politiquería”, aseveró el legislador.

Señaló la importancia de que tanto el Gobierno como la población asuman sacrificios para mitigar los efectos económicos, dado que, aseguró la crisis podría extenderse por varios años debido los daños en infraestructuras clave de producción de petróleo y gas natural a nivel mundial.

Por su parte, el senador Julito Fulcar respaldó las acciones anunciadas por el Gobierno en días pasados, y a su vez opinó que la respuesta a la crisis no debe recaer únicamente en el Estado, sino en todos los sectores de la sociedad.

Al respectó, llamó al empresariado, organizaciones sociales y ciudadanía en general a adoptar medidas restrictivas que permitan enfrentar el impacto económico global.

En referencia a las críticas de la oposición sobre la reducción del gasto público, Fulcar señaló que el Gobierno ya ha mostrado la intención de hacer sacrificios en nombre del bien común y citó la inversión realizada para subsidiar los fertilizantes y la identificación de recursos adicionales para contingencia.

Además, sugirió que los partidos políticos como la Fuerza del Pueblo, evalúen destinar parte de los recursos que reciben a través de la Junta Central Electoral (JCE), para contribuir a mitigar los efectos de la crisis.

“Cuando digo que es un problema de toda la sociedad, me refiero a toda la sociedad, y dentro de la sociedad estamos incluidos los que somos funcionarios también”, dijo.