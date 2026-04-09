DN y municipios en alerta activan sus comités

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La Alcandía del Distrito Nacional y los ayuntamientos de los municipios de las provincias bajo alerta por las lluvias se declararon ayer en sesión permanente y activaron sus respectivos Comités de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres debido a las intensas precipitaciones que provocaron inundaciones, crecidas de ríos y arroyos.

La medida tomada por la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, busca ofrecer una respuesta inmediata ante cualquier situación que pueda surgir debido a que han impactado al Distrito Nacional en las últimas horas y las que están pronosticadas.

Mejía agradeció a los representantes de las diversas instituciones participantes y llamó a darle un seguimiento estricto al pronóstico del tiempo, con miras a aplicar las iniciativas necesarias para el funcionamiento de la ciudad.

En tanto que Nelson Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), instruyó a los cabildos de las provincias bajo alerta a colaborar con los organismos de socorro.

El también alcalde de Samaná, recomendó a sus homólogos activar los comités municipales de Prevención, Mitigación y Respuesta, y poner a disposición de los organismos de socorro todos los equipos que tengan disponibles, así como la estructura de servicios de los gobiernos locales.