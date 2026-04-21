Operativo
DNCD incauta otros 375 paquetes cocaína
Durante el operativo, realizado en las costas de Baní, en la provincia Peravia, también fueron apresados dos hombres
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó ayer que incautó otro cargamento de 375 paquetes de presunta cocaína, en medio de un operativo por aire, mar y tierra ejecutado frente a las costas de Baní, en la provincia Peravia, donde también apresaron a dos personas.
Una comunicación de la entidad señala que al advertir una embarcación sospechosa dirigiéndose a costas dominicanas, con un presunto cargamento de sustancias narcóticas, por lo que activaron los protocolos de vigilancia, actuación e interdicción para neutralizar la lancha y arrestar a sus tripulantes.
Agrega que tras horas de persecución, intervinieron la embarcación al sur de Punta Salinas, con dos hombres a bordo y 15 sacos, conteniendo un total de 375 paquetes de la droga.
Según el texto, el operativo contó con apoyo de la Armada, de la Fuerza Aérea y agencias de la cooperación internacional.