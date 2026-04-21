DNCD incauta otros 375 paquetes cocaína

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó ayer que incautó otro cargamento de 375 paquetes de presunta cocaína, en medio de un operativo por aire, mar y tierra ejecutado frente a las costas de Baní, en la provincia Peravia, donde también apresaron a dos personas.

Una comunicación de la entidad señala que al advertir una embarcación sospechosa dirigiéndose a costas dominicanas, con un presunto cargamento de sustancias narcóticas, por lo que activaron los protocolos de vigilancia, actuación e interdicción para neutralizar la lancha y arrestar a sus tripulantes.

Agrega que tras horas de persecución, intervinieron la embarcación al sur de Punta Salinas, con dos hombres a bordo y 15 sacos, conteniendo un total de 375 paquetes de la droga.

Según el texto, el operativo contó con apoyo de la Armada, de la Fuerza Aérea y agencias de la cooperación internacional.