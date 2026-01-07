Doctor Severino analiza salud va a la privatización

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

La situación de salud en República Dominicana durante el 2025 se caracterizó por baja inversión pública, alto gasto de bolsillo, mortalidad por todas las causas elevadas y profundización del modelo de privatización.

Así lo expresó el doctor Fulgencio Severino, cardiólogo y

analista del sistema de salud.

A su juicio, los factores que siguen incidiendo en el alto costo de bolsillo y a la mortalidad están la reducción de camas en el sector público, lo cual comenzó desde el 2014 con la remodelación hospitalaria.

Asimismo, dijo que persiste el limitado acceso a medicamentos del régimen contributivo de la Seguridad Social y la negación de medicamentos a los afiliados al régimen subsidiado de salud.

La privatización

Hay que agregar la tendencia hacia la privatización, con la transferencia del régimen subsidiado a entidades privadas para las prestaciones de servicios de salud en forma de per cápita o en pago directo por prestación, en detrimento del financiamiento hospitalario, insiste el doctor Severino.

El profesional asegura que el régimen subsidiado fue transferido en per cápita a entidades privadas y que muchas prestaciones disponibles en los hospitales públicos fueron referidas a prestadores de servicios de salud privado, en detrimento del financiamiento de los centros de salud públicos y violación de la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Esa privatización, dijo, se caracterizó por la perversión de la corrupción y que afectó la buena imagen del Seguro Nacional de Salud, una aseguradora creada por la Asociación Médica Dominicana, en acuerdo con el Gobierno dominicano, en 2001 y en la cual deben afiliarse los empleados públicos y familiares a los regímenes subsidiado y contributivo.

Caso de camas

En el país, insiste, persiste la falta de cama hospitalaria, lo que obligó a buscar servicios de salud en los prestadores privados, lo cual incrementó el gasto de bolsillo de la población dominicana.

Pagan poco a profesionales

Otro factor que eleva el gasto de bolsillo es la baja tarifa que pagan las ARS a los profesionales de la salud, lo cual es acompañado de copagos elevados y una reducción en el acceso para quienes carecen de recursos para pagar, lo cual es mas de un 38 % de la población, cuyos ingresos mensuales son inferiores a 13,500 pesos, según el Banco Central.

Se eleva mortalidad

El modelo de salud desarrollado en 2025, caracterizado por la privatización y la corrupción en el Senasa, afectó la calidad de la atención e influyó negativamente en mantener indicadores de morbimortalidad elevada.

Otro aspecto para resaltar al mantenimiento de un catálogo de prestaciones de servicios de salud limitado y una tendencia a los retazos en la inclusión de prestaciones en el catálogo y a pesar de 18 años del Plan de Salud, la Superintendencia de Salud y Riesgo Laborales muestra negatividad en presentar una propuesta de Plan Básico de Salud, con el costo para que la sociedad discuta como financiar.

En cuanto al 2026, las perspectivas son la profundización del modelo de privatización, bajo gasto en salud del Gobierno