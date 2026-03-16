Doctores Mena Canto, dedicados a la pediatría y salvar a los pequeños

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

Los Mena Canto son una familia de pediatras que ha visto desfilar por la clínica, los consultorios y las salas de internamientos a generaciones de pacientes. Los pioneros en la familia son los doctores Rafael Mena, Blasina Canto de Mena y Rafael Mena jr.

El ejemplo de seres humanos y profesionales de los padres hizo que su hijo fuera pediatra neonatólogo. Salvar vidas y devolver la calidad de vida a sus pacientes ha sido la mejor satisfacción en el ejercicio profesional, confiesa Mena Padre. La misma entrega la tiene su esposa Blasina o como le dicen sus más cercanos, la doctora Blanchy. Son un trío para la acción en el ejercicio médico.

Blasina

Para la doctora egresada de la universidad de Sevilla, España y graduada de pediatra en Estados Unidos, la pediatría es su vida. No se concibe con otra profesión, “soy pediatra y no me pienso retirar”, insiste. En su ejercicio, ha luchado desde las aulas universitarias, hospitales y clínicas para que cada niño o niña sea atendido con empatía, “como si fuera un familiar”.

Favorece que en un ejercicio humanizado de la salud a los padres de los infantes se les hable en un lenguaje llano y de esa forma se eduque en salud. Su legado en la vida es su maternidad, su orgullo son los hijos y su esposo Rafael.

Aunque estudió fuera del país, nunca pensó en quedarse, ya desde 1974 quería ayudar a los niños que no tenían acceso a servicios de salud. Se trata de una época en que se hacía medicina con poca evidencia. No se vacunaba a los menores, había muchos parásitos y niños con diarrea, ella tuvo herramientas de altísima calidad desde esos años.

Ciencia y amor

La vida de los esposos Mena Canto está llena de complicidad que se han unido en amor y ciencia. Ella no concibe hacer medicina sin su esposo. Su hijo Rafaelito Mena es heredero de su legado, juntos, sus pacientes tienen a tres profesionales. Discuten temas de la ciencia médica, discuten de a duro, al final se ponen de acuerdo. El debate médico es el que prima en la familia de los Mena Canto. La familia tienen dos hijos, además del médico, comparten la paternidad y maternidad de Liza.

Rafael Mena padre

Se trata de un pediatra de más de medio siglo de ejercicio, esposo de la doctora Blachy y quien a su llegada al país, comenzaron campañas educativas para que los pequeños no fueran sobremedicados, les prescribieran antibióticos sin criterio o medicamentos innecesarios para estimular el apetito. Esa práctica era común en el país entre los anos, 80 y 90.

De su lado, el doctor Mena, oriundo de Puerto Plata y egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) hace más de 50 años. El, enamorado de su esposa confiesa que tiene dependencia de ella y no teme afirmar que las mujeres son más inteligentes que los hombres.

Ambos no trabajan el uno sin el otro. Mena ha tenido ejercicio político de izquierda y lucha gremial. Tiene sus ideales vinculados a cambios sociales hacia un mejor país, donde la gente viva bien y sea feliz.

Mena Canto

Mena Canto es egresado de la Universidad Iberoamericana (Unibe) y un pediatra orgulloso graduado del Cincinnati childrens. Cada año toma junto a sus padres los exámenes correspondientes para certificarse y ofrecer a sus pacientes servicios y medicina de calidad con los más altos estándares. Le preocupa el reto que tiene hacer buena medicina en la República Dominicana. Dice que ya se hace, pero constituye un dolor de cabeza que necesita solución, cuando una familia busca una cama en una unidad de cuidados intensivos pediatricos. Esa, considera, es una tarea para las autoridades y el sistema de salud. Padre de tres hijos, quisiera ser recordado como el mejor padre, junto a su esposa Sandra Villa. Sus hijos son Alexa, Olivia y Rafael.

Desafíos

Para los esposos Mena Canto, la oportunidad de acceso a buenos servicios de salud sigue siendo un desafío para la niñez dominicana. Que los padres se eduquen y eso incida en niños y niñas cada vez mas sanos. Para el doctor Mena padre, la modificación en su totalidad de la ley 87-01 de seguridad social es una tarea inmediata. Desde su lucha en la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) lucha para que los centros puedan sobrevivir a numerosos peligros que los acechan.

Su meta

Para la doctora Blasina, que todas las familias y sus hijos que han pasado por sus manos hayan sido felices, eso la complace.

El doctor Mena padre, más que legados personales, quisiera que no pareciera la memoria de quienes han luchado.