Dolor y clamor de justicia tras crimen en Pedro Brand

Entre lágrimas y con sed de justicia, familiares de Juan Miguel de León Recio, quien falleció la tarde del 8 de febrero en el sector El Oxígeno, municipio Pedro Brand velaron sus restos.

El hecho se registró alrededor de las 4:30 de la tarde cuando el hoy occiso fue atacado a tiros por varios sujetos armados.

Sheila Bernal, hermana de la víctima, narró como fueron sus últimos minutos de vida.

“Yo tengo tres niños y en uno de los videos que circulan en las redes sociales está mi niño de 12 años que le dice al agresor “no lo mates que es mi tío, entonces nosotros tenemos miedo de que sigan tomando represaría”, dijo.

Mientras, que otra hermana de Juan, Massiel Taveras, reveló que “no es primera vez que esos muchachos vienen y por desgracia nos tocó a nosotros”.

“Hace como un mes mataron a un muchacho, el sábado también mataron a otro y ayer le tocó a mi hermano”, indicó otro pariente.

El reporte preliminar indicó que De León Recio falleció posteriormente mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Dr. Rodolfo de la Cruz Lora.

Juan recibirá su cristiana sepultura este martes en el Cementerio Municipal de Pedro Brand.

Lo que dice la Policía Nacional

La Policía Nacional informó que mantiene activa la localización de varios individuos señalados como los presuntos autores de la muerte por herida de bala de Juan Miguel de León Recio.

Como presuntos implicados figuran los nombrados “Cherine” y/o “El Güeri”, “Joan”, alias “El Nuevo de Villa”, “Caco”, “Papucho” y “Sobrino”, quienes se encuentran prófugos y fuertemente armados.

El caso continúa bajo investigación en coordinación con el Ministerio Público, mientras se exhorta a los señalados a entregarse por las vías correspondientes.