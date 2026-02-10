Interior dice regularán el uso de las patinetas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó ayer esta semana se llevará a cabo una reunión interinstitucional para regular el uso de patinetas eléctricas, ante el aumento de accidentes que involucran a menores de edad.

Tras indicar que la reunión busca prevenir lesiones y muertes evitables, Raful afirmó que el uso que se le da actualmente expone la vida de muchos menores.

Por ello, trabajarán el tema con la Procuraduría General de la República y las instituciones de la Fuerza de Tarea.

Por otro lado, Raful afirmó que se redujo la tasa acumulada de homicidios, que se sitúa en 7.47 por cada 100 mil habitantes, frente a 7.8 en 2025, 12.03 en 2024 y 11.89 en 2023.

Indicó que 27 territorios se mantienen por debajo de un dígito, mientras que siete demarcaciones presentan cifras superiores, donde se ejecutan acciones focalizadas de prevención.

Mientras en materia de robos, la Policía Nacional reportó 2,375 denuncias menos, con 6,838 casos registrados, en comparación con 9,213 en el mismo período de 2025.

Como parte del fortalecimiento de la prevención de la violencia de género, la ministra informó la incorporación de 25 nuevos agentes a la Deamvi, así como la implementación del proyecto “Puntos Vida”, que contará con una ficha técnica de evaluación de riesgo disponible a partir del próximo mes en centros públicos y privados.

Raful habló tras la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader.