Jet Set: Padre Rogelio Cruz revela que víctimas y familiares reciben amenazas

Actualizado:

A ocho meses del colapso del Jet Set que enlutó a toda la República Dominicana, el padre Rogelio Cruz denunció que algunos de los asistentes a las misas mensuales han recibido amenazas por participar en los actos conmemorativos.

“Hay amenazas para la gente que viene aquí, por si ustedes no lo sabían, para los que venimos aquí”, afirmó el sacerdote durante la eucaristía realizada este lunes en la zona cero.

Según explicó, a varias personas les han advertido que, si continúan asistiendo, no podrán participar en procesos de negociación relacionados con la tragedia. “Aquí no hay pago, pero digamos resarcir un poquito los daños”, dijo, al tiempo que aseguró que “las mismas autoridades son las que andan en eso” y que las presiones se estarían realizando “por debajo, soterrado”.

Padre Rogelio Cruz

Cruz reveló que cada semana conversa con víctimas que temen presentarse a las misas. “Semana tras semana yo tengo conversaciones con víctimas y gente que me llama: ‘Rogelio, no vamos porque estamos en una posible negociación; entonces, si seguimos yendo, se nos ponen las cosas más difícil’”, relató.

Familiares lloran a sus seres queridos a ocho meses de la tragedia Jet Set

El sacerdote también reiteró su solicitud de que en las ruinas del establecimiento se construya un mausoleo para honrar a las víctimas y ofrecer un espacio digno para sus familiares.

Se recuerda que un tribunal fijó para el próximo 12 de enero el juicio preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del Jet Set, acusados por el Ministerio Público de negligencia en torno al colapso.