Denuncian posibles sanciones por protestas en la Vuelta a España

Once organizaciones cántabras se han unido en una plataforma para denunciar la apertura de expedientes sancionadores a dos activistas que participaron en las protestas contra la presencia del equipo Israel Premier-Tech en La Vuelta a España.

Las dos activistas recibieron una notificación de sanción de 300 euros en diciembre y una segunda este mes de febrero, que han recurrido.

La plataforma, que ha creado un fondo para darles cobertura, ha convocado una concentración ante la Delegación del Gobierno en Cantabria el próximo día 24 a las 19.00 horas.

Van a protestar contra la imposición de las sanciones y exigir la derogación de la ‘Ley Mordaza’.

Los portavoces de la plataforma, Fernando Fernández y Ángeles Cabria, han lamentado el «ensañamiento» con las activistas que participaban en una protesta pacífica.

También han criticado la «hipocresía» del delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, secretario general del PSOE, quien ha dicho que felicitó personalmente a las personas que participaron en los actos de protesta en La Vuelta y ahora «les llegan sanciones».

Las organizaciones han defendido la legitimidad de las protestas en defensa de los derechos humanos y del pueblo palestino.

La plataforma ha tenido conocimiento de que se ha multado a más personas en distintas ciudades de España por la que pasó La Vuelta, además de a las activistas cántabras.

Una de ellas ha contado que se encontraba con un grupo de personas en una terraza de Santillana del Mar tomando algo, con las banderas palestinas plegadas, el día en el que La Vuelta salió de Cabezón de la Sal.

Varios guardias civiles les pidieron que se identificaran y solo a ella le ha llegado una notificación de sanción, cree que porque le pidió el número de identificación a uno de los agentes.

La otra sanción es por su participación en la salida de etapa en Cabezón de la Sal a Marta Mauri, quien ha explicado que recibió una primera multa tras ser identificada en la protesta de Laredo.