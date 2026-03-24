Dos feminicidios estremecen al país: lo que se sabe de ambos casos

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Los feminicidios volvieron a sacudir la sociedad dominicana. En las últimas 24 horas, las tragedias elutaron familias y elevaron las estadísticas.

Hechos trágicos ocurridos en la capital reavivan la preocupación social por la violencia de género y la persistente vulnerabilidad de las mujeres frente a sus agresores.

Respecto al primer caso, según los detalles ofrecidos por la Policía Nacional, ocurrió en el sector Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte, donde la joven Randielis Michel Rudecindo, de apenas 20 años, fue asesinada de un disparo en la cabeza presuntamente por su expareja sentimental.

Según el informe preliminar de la institución del orden, el agresor, identificado como Ziel Gulbert La Force, de nacionalidad estadounidense, interceptó a la víctima mientras esta se dirigía a un colmado acompañada de otra persona. Tras una discusión, el hombre sacó un arma de fuego y le disparó, provocándole la muerte en el acto.

El victimario emprendió la huida inmediatamente, lo que llevó a las autoridades a activar un amplio operativo de búsqueda, incluyendo controles migratorios en aeropuertos, puertos y la zona fronteriza.

El caso ha sido tipificado como un acto de violencia derivado de conflictos personales, una constante en los feminicidios registrados en el país.

Este crimen no solo truncó la vida de una joven en plena juventud, sino que también dejó en evidencia la rapidez con la que escalan los episodios de violencia en relaciones sentimentales marcadas por antecedentes conflictivos.

Horas después, en el sector Maquiteria de Santo Domingo Este, otro hecho trágico cobró la vida de Alenni Pineda, de 42 años, madre de dos hijas.

La Policía logró apresar al presunto responsable: su pareja sentimental, Gelín Manolín Félix Vargas, de 47 años.

De acuerdo con las investigaciones, el hombre habría provocado intencionalmente un incendio en la vivienda donde residían, ocasionando la muerte de la mujer a causa de graves quemaduras.

El siniestro ocurrió en un apartamento ubicado en la avenida San Vicente de Paúl.

Las autoridades, que acudieron rápidamente a la escena, trabajan en el levantamiento de pruebas y testimonios. Entre las líneas de investigación figura el testimonio de vecinos que aseguran haber escuchado una detonación similar a un disparo antes de que se desatara el incendio.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público mientras avanzan las indagatorias para esclarecer completamente las circunstancias del hecho.