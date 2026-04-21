¿Nueva era en Apple Inc? El rol de John Ternus en productos más accesibles

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¿Se encamina Apple hacia una nueva etapa con el cambio de liderazgo? La compañía anunció que Tim Cook pasará a ser presidente del consejo de administración, mientras que John Ternus asumirá como director ejecutivo.

El movimiento coloca al frente a uno de los ejecutivos vinculados al desarrollo de hardware y a la evolución reciente del portafolio de productos de la empresa.

Su rol dentro de Apple

De acuerdo con la compañía, Ternus se unió en 2001 al equipo de diseño de productos. En 2013 pasó a ser vicepresidente de Ingeniería de Hardware y, desde 2021, forma parte del equipo ejecutivo como vicepresidente sénior.

Desde esa posición ha supervisado el trabajo de ingeniería en distintas líneas de productos.

Participación en productos

Apple señala que ha estado involucrado en el desarrollo de dispositivos como el iPad y los AirPods, así como en varias generaciones de iPhone, Mac y Apple Watch.

En el caso de Mac, su trabajo ha estado ligado a cambios en rendimiento y diseño dentro de la línea.

Productos más accesibles

Entre los desarrollos recientes, la empresa destaca el MacBook Neo, un modelo orientado a ampliar el acceso a la experiencia Mac.

Este tipo de lanzamientos se inscribe en una estrategia donde Apple ha incorporado opciones dentro de su catálogo con distintos niveles de precio, manteniendo al mismo tiempo sus gamas más avanzadas.

Materiales y cambios en hardware

La compañía también atribuye a su equipo avances en materiales y procesos, como el uso de aluminio reciclado y mejoras en la durabilidad de los dispositivos, así como ajustes en reparabilidad.