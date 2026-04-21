Abren investigación contra ChatGPT por posible vínculo con tiroteo

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La investigación que lleva a cabo el estado de Florida sobre el uso de ChatGPT dio un giro clave: pasó de ser un proceso civil a una investigación criminal, tras el análisis de mensajes vinculados a un tiroteo ocurrido el año pasado en la Universidad Estatal de Florida.

El caso se centra en los intercambios entre el chatbot y Phoenix Ikner, un joven de 20 años acusado de asesinar a dos personas y herir a otras seis en abril de 2025.

El hecho ocurrió cerca del centro de estudiantes de la universidad, en Tallahassee, y el imputado permanece en prisión preventiva a la espera de juicio.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, informó que los mensajes revisados más de 200 en total sugieren que el chatbot habría respondido preguntas relacionadas con armas, municiones y posibles escenarios de ataque.

“Si esto hubiera sido una persona del otro lado de la pantalla, la estaríamos acusando”, afirmó el funcionario, quien sostiene que el contenido de esas conversaciones podría implicar algún tipo de responsabilidad.

Según la investigación, el día del tiroteo el sospechoso llegó a preguntar al sistema cómo reaccionaría el país ante un ataque en esa universidad y cuál era el momento de mayor afluencia en el campus.

Aunque el hecho ocurrió el año pasado, el foco ahora está en determinar si la empresa detrás del chatbot, OpenAI, podría tener algún grado de responsabilidad legal. El propio fiscal reconoció que se trata de un terreno nuevo, ya que se evalúa la posible implicación de personas involucradas en el diseño y funcionamiento del sistema.

OpenAI, por su parte, ha indicado previamente que colaborará con las autoridades y que su tecnología está diseñada para responder de forma segura, aunque continúa bajo revisión en este caso.

La investigación civil sigue abierta en paralelo, mientras las autoridades buscan establecer si hubo fallas en los controles del sistema o en su uso que pudieran haber influido en el crimen.

El caso marca un precedente en el debate sobre el papel de la inteligencia artificial en situaciones de riesgo y abre la puerta a posibles responsabilidades legales en el uso de estas tecnologías.