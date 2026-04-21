Petróleo bajo presión: así abren los mercados hoy en espera de negociaciones entre EE.UU. e Irán

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El barril de petróleo brent para entrega en junio baja este martes algo más del 1 %, y cotiza en los 94,3 dólares en el mercado de futuros de Londres, pendiente de si finalmente Estados Unidos e Irán vuelven a reunirse en Pakistán para avanzar en las negociaciones de paz.

El precio del crudo brent, el de referencia en Europa, baja a las 7.00 horas de este martes (5.00 GMT) , el 1,25 %, hasta los 94,30 dólares, según datos de Bloomberg recogidos por EFE.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó este martes con una leve bajada del 0,11 %, hasta los 89,51 dólares el barril, mientras los inversores siguen atentos a los esfuerzos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán y a la situación en el estrecho de Ormuz.

A las 9.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., restaban 0,10 dólares con respecto al cierre del día anterior.

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista con CNBC que espera alcanzar un acuerdo con Irán, pero que está listo para reanudar los ataques militares si las negociaciones de esta semana no fructifican en un pacto.

Aunque Trump no se muestra inclinado a extender el alto el fuego con Irán más allá de la tarde de mañana miércoles, las conversaciones parecen ir por buen camino y se prevé que Irán envíe hoy un equipo negociador a Pakistán, informa hoy The Wall Street Journal.

Por la parte de Estados Unidos, será el vicepresidente, JD Vance, quien viajaría a Pakistán para liderar una segunda ronda de conversaciones, según Trump.

En total, EE.UU. ha interrumpido el paso de al menos 27 buques desde que inició el bloqueo naval a las costas iraníes, de acuerdo con cifras publicadas este lunes por el Comando Central (Centcom). EFE