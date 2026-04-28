Asonafiss respalda políticas públicas ejecutadas por la DIDA

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

La Asociación Nacional de Afiliados a la Seguridad Social (Asonafiss) expresó su respaldo a las políticas públicas que viene ejecutando la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), destacando su impacto positivo en beneficio de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

La entidad señaló que en la gestión de Elias Báez al frente de la DIDA se ha fortalecido la defensa de los derechos de los afiliados, asumiendo un rol cada vez más protagónico dentro del SDSS.

En ese sentido, el presidente de Asonafiss, Joel Rodríguez, dijo que se evidencia notablemente la humanización de los servicios, lo que ha permitido mejorar la atención y el acceso de los ciudadanos, así como la resolución de múltiples situaciones que anteriormente afectaban a los afiliados.

Entre los avances señalados se destacan la disminución de cobros indebidos en los servicios de emergencia, la reducción de prácticas abusivas por parte de prestadores de servicios de salud como la exigencia de depósitos económicos previos.

También el titular de la institución informó que logró una mejora significativa en la educación y orientación de los afiliados respecto a sus derechos dentro del sistema.

De igual modo, la DIDA está logrando un ahorro de RD$ 10 millones mensuales en favor de los afiliados, en funsión de corrección de cobros indebidos.

Según datos oficiales de la DIDA se brindaron más de 1.2 millones de servicios, alcanzando un ahorro acumulado superior a RD$100 millones para los afiliados.

Asonafiss respalda la creación de un sistema de atención 24/7, diseñado para defender a los usuarios ante abusos en su contra.

Asonafiss consideró que estos cambios reflejan una gestión más cercana, eficiente y orientada a las necesidades de los afiliados.