Dos hermanos mueren durante un incendio en su casa en Baní

Dos hermanos murieron durante un incendio en su residencia la madrugada de este miércoles en el sector Sagrado Corazón de Jesús, en Baní, provincia Peravia.

Los fallecidos son Aneudy Castillo y Lenny Castillo, de 19 y 13 años, respectivamente. Según reportes de medios locales, basados en informes preliminares, los padres de los adolescentes no estaban en la casa cuando sucedió el hecho. ya que se encontraban en una diligencia médica con una tía de los hoy occisos.

La casa quedó consumida por el fuego en pocos minutos, debido a que estaba compuesta por madera y zinc.

Al momento de la publicación de esta nota se desconocía las razones que provocó el siniestro. Sin embargo, aunque no fueron precisos, algunos vecinos del lugar aseguraron que el incendio fue provocado desde afuera de la residencia.

Dijeron, además, que los hermanos estaban durmiendo cuando la casa se incendió.

Tanto los bomberos como el Departamento de Investigaciones de Delitos Criminales (Dicrim), de la Policía Nacional, iniciaron las investigaciones para determinar las causas del incendio.

Al lugar acudieron dos unidades del Cuerpo de Bomberos de Baní, varias patrullas de la Policía Nacional y dos ambulancias de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) y la Cruz Roja Dominicana.

La tragedia mantiene en luto a toda la provincia Peravia, ya que, según las informaciones extraoficiales, en esa demarcación han ocurrido ocho muertes relacionadas con incendios, accidentes de tránsidto y otros sucesos en los últimos días.