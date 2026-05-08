Dueño La Chivería denuncia invasores ocupan su terreno

Publicado por Luisa Blanco Creado: Actualizado:

El propietario del restaurante La Chivería en Yaguate, San Cristóbal, Ramón Espinal, denunció que un terreno de 20 tareas de su propiedad fue invadido por un grupo de personas, el cual fue comprado a la familia Vicini en 2022, para delimitar el proyecto del Parque Natural Saori, enfocado en protección del medio ambiente.

Afirmó que a pesar de que cuenta con el título de propiedad correspondiente, el terreno fue invadido el 11 de febrero de 2026 por personas que, según ellos, les fue regalada por el entonces presidente Joaquín Balaguer, empero reiteró que los invasores no han presentado ningún documento legal.

“La adquisición de este terreno se realizó a través de financiamiento bancario, proceso que implica verificaciones legales y técnicas previas sobre la titularidad y el estatus jurídico de la propiedad”, manifestó.

El empresario sostuvo que mientras el caso se encuentra a la espera de la intervención de las autoridades competentes, en el lugar se están realizando acciones de tala de árboles de gran antigüedad, lo que genera un impacto ambiental negativo en la zona.

“Todas las querellas han sido depositadas ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Servicio Nacional de Protección Ambiental, la Procuraduría General y la Policía Nacional, acompañadas de evidencias audiovisuales”, destacó.