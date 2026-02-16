Dueños bicicletas y patinetas solicitan diálogo con MIP

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

Un grupo de dueños de negocios de bicicletas y de patinetas eléctricas realizó ayer una parada cívica frente al parque Independencia para reclamar al Ministerio de Interior y Policía que detenga el cierre de sus negocios y las incautaciones de estos medios de transporte por parte de agentes policiales, en operativos en el Gran Santo Domingo.

Con pancartas y consignas pedían respetar el derecho al libre tránsito y cumplir lo pactado en una reunión.

Raymond Jáquez Mejía, portavoz de los manifestantes, criticó el asedio que viven las personas que viajan en esos vehículos por calles, por parques de Santo Domingo Este, Distrito Nacional y la Zona Colonial de la capital del país.

Solicitó a la ministra Faride Raful que disponga el cese de las incautaciones hasta que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) concluya el proceso iniciado para regular las bicicletas y las patinetas eléctricas, tal y como les informó en una reunión con otras autoridades del organismo gubernamental.

Sostuvo que los policías les retienen y que en el caso del Ayuntamiento del Distrito Nacional, la Dirección de Espacios Públicos multó a un grupo de dueños de estos vehículos eléctricos con hasta RD$9,000 por dos unidades que circulaban en las calles, con el argumento de que obstruyen los espacios públicos.

El vocero Jáquez Mejía manifestó que ganó una demanda ante el cabildo, interpuesta en la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que consideró ilegal el cobro de los RD$9,000.

“El pago está pendiente de devolución”, aseguró.