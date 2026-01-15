Eddy Olivares juramenta presidente del CMD en el Consejo Nacional de Seguridad Social

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Trabajo y presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), Eddy Olivares juramentó este jueves a los representantes del Colegio Médico Dominicano (CMD) ante la entidad rectora del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

El presidente del CNSS junto a la gerente general de la entidad, Aura Celeste Fernández Rodríguez tomó juramento al doctor Luis Alberto Peña Núñez y a la doctora Mercedes Rodríguez como titular y suplente.

El doctor Peña Núñez, actual presidente del Colegio Médico Dominicano al ser juramentado manifestó que trabajarán en procura de fortalecer el funcionamiento del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

Tras la juramentación, los representantes del CMD serán integrados a las diversas comisiones de trabajo del CNSS las cuales estudian y evalúan diferentes temas que luego son presentados al pleno del Consejo.

Con esta juramentación se cumple con la representación de dicho sector en el Consejo como lo establece el artículo 23 de la Ley 87-01 que crea el Sistema. Además, especifica que la representación de los sectores con dos o más titulares deberá garantizar la participación de ambos géneros. En los casos de una sola representación, el suplente corresponderá al género opuesto.

El acto se realizó con la presencia del viceministro de Trabajo en Seguridad Social y Riesgos Laborales, Juan Estévez; el viceministro de Salud Pública, José Antonio Matos, la subgerente general CNSS, Anneline Escoto y el pleno del Consejo.

El CNSS es el órgano rector y superior del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). Está integrado por los siguientes sectores: Gobierno, empleador, laboral, salud, gremios de enfermerías, profesionales y técnicos, demás profesionales y técnicos de la salud, trabajadores de microempresas y desempleados, discapacitados e indigentes.