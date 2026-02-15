Eduardo Sanz Lovatón dice que los mejores días del PRM están por venir

Publicado por Goidy Reyes Creado: Actualizado:

El dirigente político y ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, dijo que los mejores días del Partido Revolucionario Moderno (PRM) están por venir, y a su vez destacó el avance de la República Dominicana y el gran trabajo del presidente Luis Abinader en los 11 años de gobierno.

“Los mejores días del PRM están por venir. Yo soy un optimista de lo que podemos seguir construyendo. Han sido años maravillosos, con el liderazgo del presidente Abinader, y vamos a continuar, vamos a seguir, porque este país tiene una promesa importante con su futuro que nosotros vamos a ayudar a realizar”, dijo Yayo a través de un video subido en su cuenta de Instagram.

Eduardo Sanz Lovatón, quien tiene la formación y capacidad para ser presidente, felicitó a los compañeros y compañeras del PRM tras 11 años de luchas, trabajos, victorias y cambios, logrando así una transformación importante en la República Dominicana, y señaló que han podido convertirse en el principal instrumento de la democracia y la libertad en el territorio dominicano.

Sanz Lovatón, quien aspira a la Presidencia de la República Dominicana, es uno de los funcionarios y políticos mejor valorados y sobresalientes del país, por lo cual ha sido reconocido a nivel internacional.