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Actor mexicano se une a eucaristía

Eduardo Verástegui propone construir capilla en memoria de víctimas del Jet Set en espacio de discoteca

Durante la misa en honor a las víctimas del desplome del Jet Set, el actor Eduardo Verástegui expresó su solidaridad con las familias afectadas y propuso la construcción de una capilla dedicada a Nuestra Señora de los Dolores, como espacio de recuerdo, oración y sanación

Eduardo Verástegui propone construir capilla en memoria de víctimas del Jet Set

Eduardo Verástegui propone construir capilla en memoria de víctimas del Jet Set

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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El actor y activista mexicano Eduardo Verástegui se hizo presente en la eucaristía celebrada en Santo Domingo en memoria de las víctimas del desplome de la discoteca Jet Set. 

En su intervención, Verástegui planteó la idea de levantar una capilla dedicada a Nuestra Señora de los Dolores, en el espacio donde funcionaba el centro nocturno “un lugar sagrado donde las familias puedan recordar, llorar y sanar”.

El artista subrayó que “nuestros hermanos que se nos adelantaron no serán olvidados”, destacando la importancia de mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida en el trágico accidente.

La propuesta fue recibida con atención por los asistentes, quienes valoraron el gesto de acompañamiento y solidaridad del actor en un momento de duelo colectivo.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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