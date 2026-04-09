Eduardo Verástegui propone construir capilla en memoria de víctimas del Jet Set en espacio de discoteca

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El actor y activista mexicano Eduardo Verástegui se hizo presente en la eucaristía celebrada en Santo Domingo en memoria de las víctimas del desplome de la discoteca Jet Set.

En su intervención, Verástegui planteó la idea de levantar una capilla dedicada a Nuestra Señora de los Dolores, en el espacio donde funcionaba el centro nocturno “un lugar sagrado donde las familias puedan recordar, llorar y sanar”.

El artista subrayó que “nuestros hermanos que se nos adelantaron no serán olvidados”, destacando la importancia de mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida en el trágico accidente.

La propuesta fue recibida con atención por los asistentes, quienes valoraron el gesto de acompañamiento y solidaridad del actor en un momento de duelo colectivo.