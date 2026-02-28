EDUCA advierte que sin aprendizaje efectivo y cumplimiento del calendario escolar no se logrará la meta económica de 2036

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La organización Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) valoró los avances señalados por el presidente Luis Abinader durante su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, pero advirtió que, sin mejoras sustanciales en la calidad del aprendizaje, el país no garantizará el crecimiento económico proyectado hacia 2036.

La entidad reconoció progresos en cobertura educativa y en la expansión de la modalidad técnico-profesional. No obstante, insistió en que factores como el desempeño docente, la eficiencia del gasto, el tiempo real de aprendizaje y la vinculación efectiva con el sector productivo son determinantes para el desarrollo del capital humano.

La presidenta de EDUCA, Susana Martínez Nadal, señaló que el país ha realizado un esfuerzo fiscal significativo al sostener la inversión presupuestaria en educación, por lo que el debate debe centrarse ahora en el impacto concreto de esos recursos en el aprendizaje y en la productividad nacional.

Afirmó que el desafío actual consiste en asegurar que cada peso invertido genere competencias pertinentes y capital humano competitivo, al tiempo que advirtió que sin calidad educativa no habrá crecimiento económico sostenible.

En ese sentido, subrayó que el cumplimiento riguroso del calendario y del horario escolar constituye una condición estructural para mejorar los resultados académicos. Sostuvo que no es posible aspirar a mejores aprendizajes sin garantizar el tiempo efectivo en el aula, y que el calendario escolar debe asumirse como una variable esencial del sistema educativo.

Indicó que cada interrupción prolongada impacta directamente el rendimiento estudiantil y profundiza brechas, afectando con mayor fuerza a los sectores más vulnerables.

Sobre el proceso de reforma educativa, Martínez Nadal consideró que este debe desarrollarse mediante una consulta amplia y una verdadera concertación nacional. Señaló que la transformación estructural del sistema requiere diálogo, participación y construcción colectiva, al tratarse de un proyecto de país que no debe surgir de decisiones aisladas.

En cuanto a la educación técnico-profesional, aunque reconoció su crecimiento, advirtió que persiste el reto de garantizar coherencia entre la oferta formativa y las competencias que demanda el sector empresarial para generar empleos de calidad.

Añadió que una articulación efectiva entre educación y mercado laboral fortalecerá la competitividad nacional y contribuirá a enfrentar la deserción escolar en el tramo de 15 a 17 años, donde se registran mayores tasas de abandono.

Finalmente, reiteró que la meta nacional de duplicar la economía hacia 2036 dependerá directamente de la calidad del capital humano que se forma en las aulas, y enfatizó que la educación no debe medirse únicamente por cobertura o infraestructura, sino por aprendizaje efectivo, desempeño docente, pertinencia productiva y gestión eficiente del sistema.