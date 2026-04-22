EEUU deporta 72 criollos tras condenas

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SANTO DOMINGO, (EFE).- Setenta y dos dominicanos fueron deportados este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a 400 los repatriados este año a la República Dominicana. Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).

De acuerdo a la fuente, la mayoría cumplió condenas por narcotráfico, así como robos, atracos y tráfico de armas. Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades, fueron concentrados en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.