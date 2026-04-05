La política monetaria en tiempos de Guerra

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La Guerra que involucra a Irán ha añadido una nueva capa de incertidumbre a la economía global. Los precios del petróleo han aumentado, los mercados financieros se han vuelto más volátiles y los responsables de política monetaria enfrentan nuevamente una pregunta difícil: ¿cuál es la respuesta adecuada cuando la inflación es impulsada por factores geopolíticos y no por la demanda interna?

Comentarios recientes de John Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, ofrecen un buen punto de partida. Señaló que las tasas de interés están “bien posicionadas” a pesar de las disrupciones causadas por el conflicto. En términos simples, la Reserva Federal considera que no es necesario actuar con prisa. Esa visión, aunque cautelosa, probablemente sea la correcta.

Para entender por qué, es importante analizar el origen de las presiones inflacionarias actuales. El aumento de los precios que estamos observando hoy se debe en gran medida al encarecimiento de la energía. El petróleo se ha acercado a los 100 dólares por barril, impulsado por temores de interrupciones en la oferta. Esto es lo que los economistas denominamos un “choque de oferta”. Es muy distinto de una inflación causada por un exceso de demanda.

Esta distinción es clave porque la política monetaria no es particularmente eficaz para enfrentar choques de oferta. Los bancos centrales pueden subir las tasas de interés para desacelerar el gasto, pero no pueden producir más petróleo ni resolver conflictos geopolíticos. De hecho, un endurecimiento excesivo en este contexto podría ser contraproducente, debilitando la actividad económica sin atacar la causa raíz de la inflación.

Al mismo tiempo, los bancos centrales no pueden simplemente ignorar el aumento de los precios. La inflación —incluso cuando es impulsada por factores externos— puede propagarse a toda la economía. El encarecimiento de la energía puede traducirse en mayores costos de transporte, que a su vez impactan en los precios de los alimentos y otros bienes. Si empresas y hogares comienzan a anticipar una inflación persistente, esas expectativas pueden volverse autocumplidas.

Este es el delicado equilibrio que enfrentan hoy los bancos centrales. Por un lado, existe el riesgo de hacer demasiado y empujar la economía hacia una desaceleración. Por otro, está el riesgo de hacer muy poco y permitir que la inflación se consolide.

Dado este dilema, el enfoque más sensato es lo que podríamos llamar “paciencia disciplinada”. Los bancos centrales deberían mantener las tasas de interés estables por ahora, mientras observan cuidadosamente cómo evoluciona la situación. No se trata de una estrategia pasiva, sino de una decisión activa de evitar movimientos prematuros en un entorno altamente incierto.

Hay varias razones que justifican este enfoque.

Primero, la incertidumbre es extremadamente elevada. Nadie sabe cuánto durará el conflicto, qué tan severas serán las interrupciones en la oferta de petróleo o cómo reaccionarán los mercados globales con el tiempo. Tomar decisiones drásticas en estas condiciones aumenta el riesgo de cometer errores.

Segundo, la política monetaria opera con rezagos. Los aumentos de tasas implementados en los últimos años aún están afectando la economía. Las condiciones crediticias se han endurecido, el financiamiento es más costoso y el crecimiento ya muestra señales de desaceleración en algunos sectores. Actuar demasiado rápido podría amplificar estos efectos.

Tercero, la historia ofrece lecciones importantes. Durante choques petroleros anteriores, especialmente en la década de 1970, los bancos centrales enfrentaron grandes dificultades para responder adecuadamente. En algunos casos, endurecieron la política en exceso y profundizaron las recesiones. En otros, reaccionaron demasiado tarde y permitieron que la inflación se descontrolara. La lección es clara: la política debe ser calibrada con cuidado, no impulsiva.

Nada de esto implica que los bancos centrales deban ser complacientes. La comunicación es fundamental. Los responsables de política deben dejar claro que están monitoreando la inflación de cerca y que están preparados para actuar si es necesario. Esto ayuda a anclar las expectativas sin requerir cambios inmediatos en la política.

En la práctica, esto significa mantener las tasas donde están, pero con flexibilidad. Si la inflación se extiende más allá de la energía y se vuelve más persistente, podrían ser necesarios nuevos aumentos. Si, por el contrario, el choque resulta temporal y el crecimiento se debilita, podría ser necesario considerar recortes en el futuro.

El punto central es que no toda inflación requiere la misma respuesta. En un mundo cada vez más marcado por riesgos geopolíticos, los bancos centrales deben adaptar sus marcos de acción y evitar soluciones estándar. La situación actual no responde a un sobrecalentamiento de la demanda, sino a un choque externo complejo.

En momentos como este, la mayor fortaleza de un banco central no es su disposición a actuar rápidamente, sino su capacidad de actuar con criterio. A veces, la mejor decisión es esperar, recopilar información y mantener la flexibilidad.

En definitiva, la política monetaria adecuada hoy no se basa en movimientos drásticos, sino en mantener la calma, preservar la credibilidad y estar preparados para responder a medida que la situación se aclare.