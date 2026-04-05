El significado detrás del Domingo de Pascua y cómo se celebra

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El Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección marca el momento culminante de la Semana Santa: la conmemoración de la resurrección de Jesús, tres días después de su crucifixión.

Para la fe cristiana, este es el acontecimiento central, ya que simboliza la victoria de la vida sobre la muerte. Según Catholic.net, es en este hecho donde adquiere pleno sentido la fe, al representar el triunfo de Cristo y la apertura del camino hacia la vida eterna.

Asimismo, se considera un hecho histórico dentro de la tradición cristiana, sustentado, entre otros elementos, en el sepulcro vacío y en las múltiples apariciones de Jesús a sus discípulos tras su resurrección.

¿Cómo se celebra el Domingo de Pascua?

De acuerdo con Catholic.net, la celebración principal es una misa solemne, en la que se enciende el cirio pascual, símbolo de Cristo resucitado como luz del mundo.

En algunas localidades, desde muy temprano, se realiza la tradicional procesión del encuentro, en la que la imagen de la Virgen María se encuentra con la de Jesús resucitado, representando la alegría por su victoria sobre la muerte.

Otra de las costumbres más extendidas es el intercambio de huevos de Pascua, especialmente de chocolate, como símbolo de vida y renovación.

Esta tradición tiene orígenes antiguos: se remonta a civilizaciones como la egipcia, donde los huevos decorados eran obsequiados en ocasiones especiales como representación de fertilidad y renacimiento.