Cambios en la geopolítica aumentan importancia de los lazos de RD con Europa

Al hecho de que por años España está constituida en el mayor inversionista externo en turismo de República Dominicana (su gran motor económico) y se aproxima en importancia a la condición cimera de Estados Unidos, principal socio comercial seguido por Haití como destino de exportaciones, se agrega la trascendencia que cobra Europa -con la hispanidad incluida- por su ascendente peso para el comercio bilateral, la energía renovable, el impulso al desarrollo y el patrocinio de programas de cooperación. Receptora con pocos restricciones de una emigración criolla facilitada por el idioma, la cultura y los vínculos históricos con la península ibérica.

Desde la llamada cuna de la civilización occidental algunos Estados aspiran a que Rep. Dom. se consolide como su socio número uno en la zona del Caribe, evolución prometedora por un dato: el trato de reciprocidad suscrito anteriormente con ese bloque de naciones ha sido seguido por un triple crecimiento del comercio transcontinental con diversificación de productos dominicanos. ¡Los cambios no cesan de llegar! Aunque no encajarían para su posible esplendor con el resurgir de la doctrina Monroe (América para los americanos) ahora etiquetada como la doctrina “Donroe” por su nuevo impulsor.

Esa Europa, colocada una y otra vez en tensas relaciones con EUA en el marco de la alianza militar atlántica, OTAN, avanza diplomáticamente hacia más estrechas relaciones con República Dominicana profundizándolas y fortaleciéndolas para llevarla al nivel de aliado estratégico –no simple socio- y clave para el desarrollo y la proyección hacia el exterior de esta geografía antillana.

En esa línea, los europeos pasaron a la cúspide de donaciones y asistencias para el desarrollo dominicano –tras el réquiem a USAID-mientras crecen las exportaciones de cacao y café y de manufacturas de zonas francas de admirable rentabilidad. El arroz criollo recibe protecciones de Estado por esas latitudes mientras el DR-CAFTA pretende obligar al país a aceptar cereal foráneo libre de impuestos desde el resto de América, lo que causaría una competencia devastadora para el agro dominicano. La Unión Europea expresa continuamente aspiraciones de avanzar con República Dominicana hacia unos lazos estratégicos basados en valores compartidos sobre democracia y derechos humanos; cooperación en seguridad y en la lucha contra la corrupción.

SÍ A EUROPA

El año pasado el intercambio de bienes y servicios entre Europa y República Dominicana alcanzó un récord histórico al situarse por encima de los 4,407 millones de euros, un ascenso del 8% respecto del 2023 y un 52% más que la cota alcanzada durante la pandemia, lo que permite decir que la Unión de esos países se consolidaba como socio comercial de esta nación con expectativas favorables.

Quedó atrás lo que en con anterioridad fue considerado el mejor año para nexos europeos con Rep. Dom. cuando el país vendió al bloque de 27 naciones US$1,105 millones viniendo de atrás con un incremento de 18% a partir del 2008 cuando se suscribió el acuerdo EPA para impulsar exportaciones desde este origen con el ron y otros renglones para así fomentar el desarrollo sostenible y la estabilidad económica de este lado del Atlántico.

Por separado en un informe de este mismo mes se indicó que Portugal había fortalecido su comercio con Rep. Dom. vía sus exportaciones que en el año recién concluido ascendieron a US$2.8 millones. El comercio con Europa se considera fundamental para la resiliencia y el desarrollo dominicano mientras paralelamente el bloque aplica una agenda de apoyo a la inversión en este lado para infraestructuras sostenibles (transporte, agua y saneamiento) combinada con asistencia financiera y políticas para lograr un desarrollo mayor.

SÍ A ESPAÑA

Encabezando la procedencia de inversiones desde el exterior para República Dominicana, firmas españolas han inyectado miles de millones de dólares a la hotelería y al desarrollo inmobiliario local con una cifra superior a los $ 4,000 millones hasta septiembre pasado y US$668.4 millones solo en el 2023.

Tras la feria Fitur del 2025 (el foro turístico internacional más importante para RD) procedieron de España para levantar infraestructuras hoteleras, y espacios para golf y viajes de aventuras hacia este maravilloso rincón caribeño compromisos de financiamientos sustentados por bancos dominicanos por US$6.750 millones.

República Dominicana está reconocida en España como un destino muy popular para sus habitantes con un crecimiento significativo de visitantes y recurrentes temporadas de apogeo atraídos por lapresencia local de instalaciones para alojamientos de primera categoría levantadas por empresas de su misma bandera.

Se augura que para los próximos años más capitales españoles del renglón turístico viajarám hacia este país que atrae por estabilidad económica y política, el gran potencial de su economía y la activa promoción que patrocina el Gobierno. En la Feria Fitur 2026, ayer la banca dominicana concluyó su presencia captando RD$855,680 millones para nuevas inversiones turísticas.

EU A LA BAJA

A poco del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos hace exactamente un año República Dominicana pasó a sufrir la reducción de la ayuda al exterior dispuesta por Washington que fue globalmente de más de un 90%. Al país le fue paralizado un programa de ayuda en materia de salud, educación y desarrollo por más de US$42 millones.

Ya en el marzo anterior la RD estuvo comprendida entre las naciones impactadas por la cancelación del 83% de los programas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Medida que tuvo un efecto directo sobre contratos y subvenciones a agencias locales dejando pocos proyectos activos.

Previamente, República Dominicana se benefició de importantes acuerdos asistenciales norteamericanos que incluyeron un entendimiento bilateral como el que apoyó a la Corporación Financiera para el Desarrollo, una sombrilla para emprededores nacionales de US$251 millones.

Bajo la dirección de Marco Rubio en el Departamento de Estado surgieron después ciertas excepciones a la suspensión de la ayuda exterior a RD como la que ha seguido cubriendo asistencia humanitaria urgente en el marco de un estrechamiento de lazos con EUA que ha incluido licencias para operaciones militares aéreas desde la terminal de las Américas y la base de San Isidro desde el momento en que Venezuela pasó a estar en salmuera.