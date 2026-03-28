Cercana relación entre accidentes de tránsito, salud mental y alcohol

Publicado por Nelson Marrero Creado: Actualizado:

Aunque la conducción temeraria de personas que parecen estar en sus cabales cuando toman un guía en sus manos constituye una causa importante de un elevado registro de siniestralidades viales, las neurosis de cierta incidencia en la población y los consumos de bebidas espirituosas y de sustancias que determinan comportamientos erráticos están detrás de las altas cifras de accidentes, renglón en el que República Dominicana ha conservado durante años una de las posiciones más altas en las estadísticas mundiales.

La falta de alerta constante y los trastornos obsesivo-compulsivos con tendencia a la irritabilidad sin diagnóstico alguno por no parecer peligros significativos para la convivencia social podrían ser en el país una explicación al elevado registro de accidentes que incluyen saldos mortales. Esto en adición a que según datos recientes, en el 70% de las fatalidades en calles y carreteras el consumo excesivo de alcohol aparece teniendo algún grado de responsabilidad.

En función de los factores que podrían haber contribuido a la elevada frecuencia de tales sucesos aparece comprometido sistema emocional de los protagonistas: en el 60% de las infracciones que derivan en muertes aparecen errores humanos que delatan algunos tipos de limitación psíquica de esas que en países de más requisitos para conducir no se anda expidiendo licencias sin un previo análisis de aptitudes y niveles de racionalidad existiendoun estado de ley y orden que tienen bien aceitada la maquinaría que suprime autorizaciones a cada individuo que acumule un número considerable de violaciones a normas de obligado cumplimiento para la seguridad del tránsito.

En suma: La Organización Mundial de la Salud, OMS, que emite criterios a ser tomados en cuenta por países como República Dominicana, tiene establecida una relación bidireccional y crítica entre los estados mentales y la seguridad vial clasificando los traumatismos por tránsito como un problema prioritario de salud pública. Coloca entre los principales factores de riego la conducción bajo los efectos del alcohol y de otras sustancias psicoactivas.

DETONANTES

Las alteraciones nerviosas por ingestas que desequilibran funciones sicomotoras llevan a las calles las posibilidades de daños propios o a terceros porque inducen a conductores y choferes a tomar decisiones equivocadas o impulsivas. Cuando se trata de personas que viven de transportar pasajeros y cargas, las jornadas laborables excesivas (diez o más horas) son asociadas al deterioro de la percepción sensorial que eleva las probabilidades de accidentes.

Somnolencias y distracciones son vinculadas por médicos al TDAH, un trastorno que afecta la forma en el que cerebro procesa información y regula la conducta dificultando asumir posiciones rápidas a partir de los estímulos que sobre la marcha recibe quien tiene un guía en sus manos y puede experimentar dificulta en reaccionar con rapidez.

En Estados Unidos la somnolencia en conductores de carga por súper carreteras que sumergen en monotonía a quienes van al volante está considerada un problema crítico de seguridad pública. La fatiga de los conductores está presente significativamente en accidentes graves y es exacerbada por largas jornadas y la presión de metas logísticas de las empresas que los contratan.

Estudios sugieren que la fatiga o privación de sueño contribuye en Norteamérica (no hay estudio sobre lo que podría estar ocurriendo en Republica Dominicana) a entre un 30% y un 40% de todos los choques en que participan vehículos pesados. Impactantemente se considera que conducir con sueño causa cada año unos 100,000 accidentes y más de 1,500 muertes en los Estados Unidos.

VISION MÉDICA RD

A juicio del doctor en psiquiatría Héctor Guerrero Heredia la salud mental es uno de los principales problemas de salud pública en el país y un factor determinante en la alta tasa de accidentes de tránsito. Según planteamientos suyos de los que se hizo eco la prensa en el pasado, las muertes por causas psiquiátricas y de conducta (como las que se observan en el tránsito del país) superan a las que generan enfermedades cardiovasculares y el cáncer a nivel global. “Una realidad que se refleja con dureza en las calles dominicanas”. A su juicio, el problema a nivel local no es solo de leyes sino una manifestación de la salud mental colectiva que conecta con la impulsividad, la falta de educación y la agresividad dominante en los comportamientos.

El doctor José Miguel Gómez, reconocido psiquiatra dominicano y columnista de este diario cada lunes, considera que el tránsito en el país es uno de los principales factores que deterioran la salud mental convertido en un espacio crítico de violencia y estrés social. Observa en el aumento del consumo de alcohol y drogas como cocaína y marihuana son unos usos que afectan la capacidad de respuesta y de juicio de los conductores. A su entender, fluir en el tránsito vial implica generarse estrés, nerviosismo, angustia y agonía aunque los hogares son también espacios en los que localmente se manifiesta la mayor violencia de factura criolla.

Para el eminente patólogo forense, columnista infaltable de este periódico, Sergio Sarita Valdez, la crisis de los accidentes de tránsito en República Dominicana es en gran medida un reflejo de un problema de salud mental y de falta de disciplina social. Ve a las calles convertidas en “escenarios de luto” debido a la temeridad tanto de conductores como de peatones, que se manifiesta como conducta social descontrolada. Como profesional de la medicina ha estado en primera fila como crítico de la falta de un apropiado régimen de consecuencias para los infractores de tránsito.