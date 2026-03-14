Consideran derechista a Abinader que insiste en que es pragmático

Publicado por Nelson Marrero Creado: Actualizado:

Aún adherido al pacto “Escudo de las Américas” ideado por el presidente Donald Trump para enfrenar conjuntamente el narcotráfico y la influencia de potencias extranjeras en el continente, el presidente Luis Abinader no guarda ostensibles similitudes con ciertos compañeros de viaje en ese frente de posiciones tajantes según descripciones de las agencias de prensa al que también pertenece Nayib Bukele que aplica con toda arbitrariedad persecuciones policiales a mansos y cimarrones en El Salvador y es hostil de manera desproporcionada a la izquierda en la que militó alguna vez.

Tampoco equiparable a Javier Milei que emite discursos procaces contra la función social del Estado y en favor de la plena libertad de acción para afanes de lucro y nada que ver con la aceptación tácita a los métodos del exdictador Augusto Pinochet del nuevo presidente chileno José Antonio Kast, considerado una expresión de la ultra derecha.

Como exfigura de principalía en el Partido Revolucionario Dominicano que decreció severamente suplantado por Partido Revolucionario Moderno PRM, el primer mandatario dominicano llegó al poder tras una entusiasta identificación que ya no invoca con la socialdemocracia y la Internacional Socialista del expresidente Felipe González, claro desarrollador en España de reformas sociales de avanzada contra la desigualdad y fuertemente combatido por ultra conservadores.

SOBRE SÍ MISMO

Cuando alguna vez se pidió a Abinader identificarse con tal o cual de los modelos conocidos de gestiones desde el poder se autodefinió, exclusivamente, como defensor de políticas públicas efectivas, “ni de derecha ni de izquierda”, mientras desde tribunas de analistas suele describírsele como un “centrista, de pragmatismo institucional y alejado de los extremismos”.

Algunos observadores conectan al Abinader político y de ejercicios de Gobierno con el Abinader empresario por su extracción socioeconómica, lo que justamente coincide con la línea de acción que ha seguido para integrar al sector privado a proyectos de infraestructura y servicios lo que permitiría encasillarlo en agendas de centroderecha. No sorprendería que sus éxitos previos en el ámbito privado influyan en sus enfoques de Estado orientados a resultados positivos y crecimientos del Producto Bruto Interno.

Pero las entidades multilaterales dominantes en el capitalismo y el libre comercio lo elogian no solo porque ha preservado el crecimiento de la economía dominicana en posiciones señeras en el continente: también porque entienden –aunque eso no sea lo que se afirme categóricamente desde otros ángulos- que ha ampliado satisfactoriamente servicios de salud y ha mantenido apoyos económicos directos a familias de la marginación severa por lo que lo consideran un estadista a favor de la justicia social.

OTROS PARECERES

El ex presidente Leonel Fernández, el más posicionado en el primer plano como voz opositora, ha descrito la gestión económica y social de Abinader como desconectada de su propia narrativa y de la realidad que vive la población dominicana. Ha sostenido que el efecto de sus políticas sobre la economía del país ha sido débil y suele cuestionar el aumento del endeudamiento que en algún momento calculó en 110 millones de dólares diarios equivalentes a RD$ 6,820,000,000.

Para el ex mandatario y líder del partido Fuerza del Pueblo, la gestión del actual presidente de la República Dominicana, ha sido, con doctrina o sin doctrina y sin declararse de izquierda ni derecha directamente, “incumplidora e ineficaz” y lo acusó de vender una ilusión de avances que atribuyó a cifras manipuladas.

Para Juan Ariel Jiménez, el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana que más se destaca en las áreas de la economía y el ejercicio académico en Harvard, bajo el mandato del presidente Luis Abinader el país ha experimentado un deterioro de varios indicadores claves para medir el desarrollo, independientemente de los criterios, doctrinarios o no que inspiren al gobernante. Y lo describió, poco más o menos, como el responsable de la desaceleración de la economía generalmente atribuida a factores externos.

Aunque algunos núcleos de la izquierda dominicana son flexibles y dialogan con el actual Gobierno, el Movimiento Caamañista, MC, encabezado por el dirigente marxista Narciso Isa Conde, no ceja en su postura de confrontación ideológica hacia el régimen de Abinader al que califica de “gobernador de colonia”, subordinado enteramente a los intereses de Estados Unidos, ante los cuales cede espacio al Comando Sur y al Pentágono en decisiones estratégicas del país.