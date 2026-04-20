Fundación Zile saluda diálogo entre Haití y República Dominicana

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La Fundación Zile expresó su satisfacción y su firme respaldo al relanzamiento del diálogo bilateral entre los gobiernos de Haití y de la República Dominicana, a raíz de la importante reunión celebrada el pasado viernes 17 de este mes en las instalaciones del Parque Industrial Codevi, en la zona fronteriza haitiano-dominicana.

“Durante los últimos meses, nuestra institución ha mantenido una campaña constante a favor del diálogo, la concertación y la búsqueda de soluciones compartidas”.

“Saludamos esta iniciativa bilateral como una señal positiva y necesaria en el actual contexto de las relaciones entre ambos países”, señala en un comunicado de prensa.

La declaración conjunta adoptada al término del encuentro contiene elementos alentadores que merecen ser destacados, dijo.

En primer lugar, la reafirmación de la voluntad de mantener abiertos los canales de comunicación y de continuar el diálogo bilateral como vía privilegiada para abordar los asuntos comunes.

También considera importante el anuncio de la reapertura del espacio aéreo entre Haití y la República Dominicana, con la reanudación a partir del primero de mayo de las conexiones aéreas entre el Aeropuerto Internacional del Cap-Haïtien y los aeropuertos dominicanos.