Medidas urgentes
Antes de que empiece a llover: 5 cosas que puedes hacer hoy para evitar pérdidas
Ten lista una mochila de emergencia: Incluye agua, alimentos no perecederos, linterna, medicinas y contactos de emergencia
Las lluvias repentinas en el Caribe suelen provocar inundaciones, daños en viviendas y pérdidas materiales. Sin embargo, con medidas preventivas básicas es posible reducir significativamente los riesgos.
Cinco acciones clave que puedes hacer hoy:
1. Revisa y limpia desagües y canaletas: Retira hojas, basura y objetos que puedan obstruir el flujo del agua.
2. Protege documentos y objetos de valor: Guarda papeles importantes en bolsas plásticas o cajas herméticas.
3. Desconecta equipos eléctricos: Ante riesgo de inundación, desconectar aparatos evita cortocircuitos y daños mayores.
4. Refuerza puertas y ventanas: Coloca selladores o barreras improvisadas para evitar filtraciones.
5. Ten lista una mochila de emergencia: Incluye agua, alimentos no perecederos, linterna, medicinas y contactos de emergencia.
Las autoridades insisten en que la prevención es vital para proteger vidas y bienes. Mantenerse informado sobre los pronósticos meteorológicos y seguir las recomendaciones oficiales puede marcar la diferencia.