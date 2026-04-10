Antes de que empiece a llover: 5 cosas que puedes hacer hoy para evitar pérdidas

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Las lluvias repentinas en el Caribe suelen provocar inundaciones, daños en viviendas y pérdidas materiales. Sin embargo, con medidas preventivas básicas es posible reducir significativamente los riesgos.

Cinco acciones clave que puedes hacer hoy:

1. Revisa y limpia desagües y canaletas: Retira hojas, basura y objetos que puedan obstruir el flujo del agua.

2. Protege documentos y objetos de valor: Guarda papeles importantes en bolsas plásticas o cajas herméticas.

3. Desconecta equipos eléctricos: Ante riesgo de inundación, desconectar aparatos evita cortocircuitos y daños mayores.

4. Refuerza puertas y ventanas: Coloca selladores o barreras improvisadas para evitar filtraciones.

5. Ten lista una mochila de emergencia: Incluye agua, alimentos no perecederos, linterna, medicinas y contactos de emergencia.

Las autoridades insisten en que la prevención es vital para proteger vidas y bienes. Mantenerse informado sobre los pronósticos meteorológicos y seguir las recomendaciones oficiales puede marcar la diferencia.